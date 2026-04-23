В Тольятти со 2 мая откроется выставка "Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны"

Со 2 мая в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка "Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны", посвященная работе в Ставрополе в 1941–1943 гг. Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА) и организованных при нем курсов военных переводчиков.

В октябре 2026 г. исполнится 85 лет, как в Ставрополь был эвакуирован Военный факультет, созданный при 2-м МГПИИЯ (Московском государственном педагогическом институте иностранных языков), вскоре преобразованный в ВИИЯКА. Разместился он в здании бывшего санатория "Лесное", а курсы переводчиков — в Ставрополе, где им были отданы несколько помещений. Среди слушателей курсов были и ставропольчане. Курсанты много учились, но находили время и на творческую языковую практику: в клубе читались лекции, а по вечерам шли репетиции и давались на иностранных языках концерты самодеятельности.

Многие из тех, кто закончил курсы военных переводчиков в Ставрополе, стали известными людьми. Лев Александрович Безыменский участвовал в допросах Паулюса, Геринга и Кейтеля. Пётр Григорьевич Пустовойт ходил в разведку, а после войны стал доктором филологических наук, профессором МГУ. Выпускниками курсов были известнейшие после войны деятели культуры: актер театра и кино Владимир Этуш и композитор Андрей Эшпай, писатели — Елена Ржевская и Имануил Левин. Здесь же проходил подготовку военного переводчика советский поэт-романтик Павел Коган — автор знаменитой в свое время песни "Бригантина", погибший в 1942 году.

Выставка "Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны" расскажет о жизни, быте, учебе курсантов в Ставрополе, о некоторых преподавателях и выпускниках института. Принцип ее построения — образ дневника слушателя курсов, который описывает свою жизнь в Ставрополе, и из которого мы узнаем об интенсивной учебе, активной и насыщенной жизни и скудном быте, на который некогда было обращать внимание.

На выставке будут представлены личные документы некоторых выпускников (зачетные книжки, справки, свидетельства об окончании курсов), письма, воспоминания, агитационные листовки военных лет, выпускавшиеся советскими разведорганами. Посетители увидят уникальные фотографии, иллюстрирующие учебу и быт курсантов (полевые занятия, стрельбы, соревнования), предметы, воссоздающие образ эпохи. Многие из экспонатов будут показаны впервые.

Эта выставка — не только о работе института и курсов, она — о вкладе Ставрополя и ставропольчан в дело великой Победы. В преддверии Дня Победы Тольяттинский краеведческий музей приглашает посетить выставку "Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны", чтобы узнать о малоизвестных страницах истории города, прикоснуться к живой истории профессионализма и подвига и почтить память героев.

Выставка будет работать до конца 2026 г. Стоимость билетов: 150 руб. взрослый, 100 руб. льготный (без экскурсии); 200 руб. взрослый, 150 льготный (с экскурсией для групп). Для школьных классов экскурсия доступна по Пушкинской карте.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

