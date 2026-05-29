От Жигулевских ворот до Самарканда: в Самаре откроется выставка художника Геннадия Тибушкина

В четверг, 4 июня в 18.00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка, приуроченная к 85-летию со дня рождения самарского художника Геннадия Тибушкина.

Экспозиция раскрывает многогранный творческий путь мастера, чьи работы десятилетиями вдохновляли ценителей искусства глубиной колорита, поэтичностью образов и искренней любовью к миру.

Геннадий Тибушкин родился в Чимкенте (Южный Казахстан) в 1941 г. Впечатление от детской встречи с репродукцией "Кружевницы" В. А. Тропинина стало для него отправной точкой: чувство восхищения искусством художник пронес через всю жизнь. Профессиональное образование получил в Ташкентском художественном училище им. П. П. Бенькова (живописно-педагогическое отделение, 1958–1963) и в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, где в 1964–1971 гг. обучался в мастерской народного художника СССР Е. Е. Моисеенко. Огромное влияние на формирование его художественного языка оказали коллекции Эрмитажа и творчество европейских мастеров: Сезанна, Матисса, Ван Гога, Дерена, Пикассо, с чьих работ Тибушкин делал копии.

В январе–ноябре 1965 года служил в рядах Советской Армии в Москве, был награжден юбилейной медалью в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 1972 года жил и трудился в Куйбышеве (ныне Самара). С 1997 года — член Союза художников.

Помимо творческой деятельности, Геннадий Васильевич внес весомый вклад в художественное образование региона. Он преподавал рисунок и живопись на архитектурном факультете Куйбышевского инженерно-строительного института им. А. И. Микояна, а с 1994 по 2016 гг. — на факультете художественного образования Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (в настоящее время — кафедра ИЗО и ДПИ Поволжского государственного социально-педагогического университета).

Художник активно представлял свои работы на региональных, всероссийских и международных площадках.

1970-е: участие в зональной выставке "Большая Волга" (1974), показ куйбышевских художников "Жигули" в Москве и Ленинграде (1975), республиканская молодежная выставка "Молодость России" в Москве (1976), международные экспозиции в Болгарии (София, Пловдив, Стара-Загора, Казанлык, 1977).

1990–2000-е: первая масштабная ретроспективная выставка в Самарском областном художественном музее (1993), выставка в Германии (Штутгарт, 1995), участие во Всероссийской выставке в Москве (2001), персональная экспозиция в зале Самарского отделения Союза художников России (2003).

2010–2020-е: выставка "Эстетика Самарканда в художественном колорите Востока: образы, смыслы, переживания" в Самарском государственном институте культуры (2016), участие в проектах "Восток дело тонкое" и "По рекам и озерам России" в Тульском областном художественном музее (2017), регулярные экспозиции в рамках "Товарищества передвижных художественных выставок XXI век" (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Коломна, Брянск, Тула, Орел, Петрозаводск, Североморск, Гомель, Хельсинки Берлин, Прага), большая ретроспективная выставка "Переулки Самарканда" в Самарском областном художественном музее (2021).

Ведущей темой творчества Геннадия Тибушкина остается Средняя Азия. Сам художник отмечал: "Средняя Азия — неисчерпаемый источник для поиска новых решений, новых "других" картин". Эта глубокая привязанность к Востоку роднила его с другим выдающимся мастером данной темы — Вениамином Клецелем. Не менее значима в его наследии тема природы: пейзажи Средней Азии и Самарского края.

В экспозиции представлены картины и этюды (1972–2019), запечатлевшие весеннее половодье на Проране, Жигулевские ворота, гору Тип-Тяв, леса с пасущимися коровами, пляжи, панорамы Самары, широко раскинувшейся на берегу Волги, отдельно стоящие деревья-исполины, облака, дети, бегущие по воде. Все пейзажи — разноплановы и неповторимы, на них представлены все времена года. Сам художник особенно любил изображать раннюю весну и позднюю осень. Его полотна отличает свободная, темпераментная манера письма, насыщенная любовь к красоте мира. Даже в кажущихся простыми сюжетах, как "Летняя практика" (девушка за мольбертом и присматривающийся бык), угадываются отсылки к античным мифам о Европе и Зевсе.

Как точно выразила в посвященных мастеру строках поэтесса Людмила Разборова:

"Для живописца жизнь всегда нова,

И проявление ее любое ново –

Из тьмы земли всегда растет трава

И ест ее бессмертная корова".

Особое место в экспозиции занимают три портрета Геннадия Тибушкина, выполненные в разные годы его женой, художницей Татьяной Хариной. Эти работы создают уникальный визуальный и эмоциональный диалог, позволяя увидеть мастера глазами самого близкого человека.

Произведения Геннадия Тибушкина хранятся в собраниях Самарского и Тульского областных художественных музеев, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.