Всероссийский конкурс "Жигулевская палитра" назвал новые имена

Торжественное открытие выставки и награждение победителей XXXI всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра" состоится в среду, 6 мая, в 15:00 в галерее "Новое пространство" (Самарская областная универсальная научная библиотека, проспект Ленина, 14а).

"Жигулевской палитре" четвертый десяток. В России не так много конкурсов могут похвастаться таким внушительным возрастом. Второй отличительный акцент этого состязания молодых дарований - неизменная популярность среди юных талантов и их преподавателей. В этом году в "Жигулевской палитре" приняли участие 3137 авторов из двух стран СНГ и 48 регионов России.

В этом году конкурс посвятили Году единства народов России, 175-летию образования Самарской губернии и 440-летию образования города Самара. Не случайно в палитре регионов-участников - 12 национальных республик России, среди них все шесть республик из Приволжского Федерального округа.

"Конкурс представляет живое творчество детей, разнообразие интересов, профессиональных навыков, творческих замыслов юных творцов, - рассказала заместитель директора по развитию системы дополнительного художественного образования Агентства социокультурных технологий министерства культуры Самарской области, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова. - Наша задача - не только показать широкой аудитории, на что способна творческая молодежь. "Жигулевская палитра" давно стала большой методической площадкой, и вся деятельность конкурса направлена в целом на повышение качества профессионального образования в сфере изобразительного искусства".

Все эти годы "Жигулевская палитра" выявляет и поддерживает одаренных детей и молодежь, развивает их творческие ресурсы, фантазию, повышает мастерство. Среди участников первых конкурсов немало известных живописцев, искусствоведов, дизайнеров, которые сегодня успешно преподают в областных и российских школах искусств, училищах и академиях.

В жюри конкурса вошли Сергей Онучкин - выпускник Новокуйбышевской ДХШ, Самарского художественного училища им. К.С.Петрова-Водкина, Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а ныне - исполняющий обязанности директора, доцент кафедры живописи Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в городе Пермь. Вместе с ним в жюри работал и Артем Тихонов, выпускник ДШИ №8 г. Самары и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, ныне преподаватель кафедры рисунка этой академии.

"В этом году отсмотрели 3038 работ, и надо сказать, было интересно оценивать, каждая вызывала живую дискуссию, хотелось профессионально спорить, убеждать, потому что в каждой работе - свежая мысль, мощный творческий посыл, креативное решение", - отметил председатель Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Дмитрий Мантров.

Акцент большинства конкурсных работ - на истории и культурных традициях регионов России, искренней любви к родной земле. Сквозь призму творчества юные мастера рассматривают человека, окружающий мир.

Гран-при конкурса в номинации "Живопись" получила Есения Белова, студентка Самарского художественного училища имени К.С.Петрова-Водкина (преподаватель Николай Панфильцев).

Помимо живописцев, отметили лучшие работы графиков, скульпторов, дизайнеров, юных мастеров декоративно-прикладного искусства.

В этом году, по традиции, на "Жигулевской палитре" в течение мая пройдут творческие встречи с членами жюри - признанными мастерами живописи, а также выставки работ их учеников. Для участников конкурса и преподавателей состоятся мастер-классы по скульптуре, пейзажной живописи, композиции. Лучшие работы конкурса вошли в традиционный каталог "Жигулевской палитры".