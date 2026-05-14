16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников "Ночи музеев" в Самаре Культурная акция "Ночь музеев" в Самаре пройдет 16 мая Экскурсия "Самара - хлебная столица" пройдет в рамках "Ночи музеев" Стала известна программа "Ночи музеев" в галерее "Заварка" Экскурсии, лекция и сеанс коллективного рисования: "ЗИМ Галерея" анонсировала программу на "Ночь музеев"

Музеи и выставки Культура

Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников "Ночи музеев" в Самаре

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

16 мая частью всероссийской культурной акции "Ночь музеев" в Самаре традиционно станут бесплатные экскурсии. В этом году для жителей и гостей города подготовили 58 пеших познавательных прогулок с экскурсоводами и автобусные экскурсии по двум маршрутам в сопровождении гида. Также будут доступны восемь аудиоэкскурсий с использованием специальной гарнитуры.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Первые пешие экскурсии начнутся с 10:00. На них можно будет узнать историю Струковского сада и спуститься в Бункер Сталина, побывать в уютных двориках и пройтись по улицам исторического центра и набережной, познакомиться с тайнами самарского хлебного производства и советской архитектурой, посетить Дом Гринберга и знаковые площади - Хлебную, Самарскую, площадь Славы.

Один из маршрутов - "Бизнес с душой города" (16+) - позволит гостям посмотреть на Самару как на музей ремесла и творческого предпринимательства. Участники экскурсии узнают, где в Самаре начала XX века находились самые творческие предпринимательские проекты, что производили самарские мастера, а также посетят ряд локаций креативного предпринимательства современной Самары и пообщаются с создателями проектов. Регистрация на эту экскурсию доступна онлайн: https://forms.yandex.ru/cloud/69f88a0d84227c76320007e3.

Экскурсионные автобусы, обозначенные табличками "Ночь музеев 2026", будут курсировать с 14:00 до 20:00 с интервалом 20 минут по двум маршрутам:
- маршрут № 1: пл. Кирова - пл. Революции - пл. Кирова (https://may-samara.timepad.ru/event/3960959/);
- маршрут № 2: Собор Кирилла и Мефодия - ул. Льва Толстого - Собор Кирилла и Мефодия (https://may-samara.timepad.ru/event/3960865/).

Для участия в автобусных экскурсиях необходимо пройти онлайн-регистрацию и получить QR-код, подтверждающий запись на выбранный маршрут. На пешие экскурсии можно записаться в колл-центре по телефону 8 (800) 222-44-63 с 13 по 16 мая с 10:00 до 18:00. По тому же номеру можно узнать подробности каждой экскурсии. 

Полный перечень экскурсий, а также вся программа акции "Ночь музеев" в Самаре доступны на сайте museumnight63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31