Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников "Ночи музеев" в Самаре

16 мая частью всероссийской культурной акции "Ночь музеев" в Самаре традиционно станут бесплатные экскурсии. В этом году для жителей и гостей города подготовили 58 пеших познавательных прогулок с экскурсоводами и автобусные экскурсии по двум маршрутам в сопровождении гида. Также будут доступны восемь аудиоэкскурсий с использованием специальной гарнитуры.
Первые пешие экскурсии начнутся с 10:00. На них можно будет узнать историю Струковского сада и спуститься в Бункер Сталина, побывать в уютных двориках и пройтись по улицам исторического центра и набережной, познакомиться с тайнами самарского хлебного производства и советской архитектурой, посетить Дом Гринберга и знаковые площади - Хлебную, Самарскую, площадь Славы.
Один из маршрутов - "Бизнес с душой города" (16+) - позволит гостям посмотреть на Самару как на музей ремесла и творческого предпринимательства. Участники экскурсии узнают, где в Самаре начала XX века находились самые творческие предпринимательские проекты, что производили самарские мастера, а также посетят ряд локаций креативного предпринимательства современной Самары и пообщаются с создателями проектов. Регистрация на эту экскурсию доступна онлайн: https://forms.yandex.ru/cloud/69f88a0d84227c76320007e3.
Экскурсионные автобусы, обозначенные табличками "Ночь музеев 2026", будут курсировать с 14:00 до 20:00 с интервалом 20 минут по двум маршрутам:
- маршрут № 1: пл. Кирова - пл. Революции - пл. Кирова (https://may-samara.timepad.ru/event/3960959/);
- маршрут № 2: Собор Кирилла и Мефодия - ул. Льва Толстого - Собор Кирилла и Мефодия (https://may-samara.timepad.ru/event/3960865/).
Для участия в автобусных экскурсиях необходимо пройти онлайн-регистрацию и получить QR-код, подтверждающий запись на выбранный маршрут. На пешие экскурсии можно записаться в колл-центре по телефону 8 (800) 222-44-63 с 13 по 16 мая с 10:00 до 18:00. По тому же номеру можно узнать подробности каждой экскурсии.
Полный перечень экскурсий, а также вся программа акции "Ночь музеев" в Самаре доступны на сайте museumnight63.ru.
