Поэзия смыслов: в Самаре открылась выставка натюрмортов Олега Вязанкина

В самарском Доме журналиста открылась выставка фотонатюрмортов Олега Вязанкина.

Олег Вязанкин — фотохудожник, поэт, журналист, филолог по образованию. Жанром фотонатюрморта увлекся пятнадцать лет назад. На выставке представлены 20 работ. Зрителям предлагается оценить колористические решения таких фото, как "Красная Москва" и "Леденцы". Улыбнуться, изучая фотографии "Сплошное надувательство", "Много работы" и "На волю, всех на волю!". Погрузиться в глубины ассоциаций, разглядывая натюрморт "И Босх следовал за ним". А в итоге понять, что натюрморт — это не просто фиксация реальности, а её творческое переосмысление.

Стратегическая цель автора — уйти от узкого понимания жанра как банального изображения цветов и фруктов, наполнить натюрморт лирикой, намеками, смыслами, метафорами. "Я стараюсь не просто фотографировать предметы, а рассказывать истории людей, которых нет в кадре, но которые незримо присутствуют здесь через изображаемые на фотографии предметы. За деталями, в том числе цветовыми акцентами, единением и даже конфликтом объектов натюрморта — жизни людей, их мысли и идеи", — говорит автор.

Натюрморты Олега Вязанкина многозначны, а поэтому вызывают у зрителя самые разные эмоции, провоцируют на размышления, могут стать полем для дискуссий.

Выставка проходит при поддержке агентства коммуникаций "ПРАТОН". Вход на выставку — бесплатный.