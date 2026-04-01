В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке о поселке Толевый Новая выставка в галерее "Виктория" откроется 5 апреля В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Дины Богусоновой В музее-галерее "Заварка" пройдет занятие для детей, экскурсия по выставке и фотопрогулка В Третьяковской галерее в Самаре откроется выставка "Состояние потока. Волга в русском искусстве"

Новая выставка в галерее "Виктория" откроется 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в выставочном Зале А на первом этаже галереи "Виктория" (Некрасовская, 2) открывается выставка тюменской арт-группы "НИИ Собачьих дел" - "Живое обречено жить". Эта выставка - второй акт экспериментального проекта "Заговор тополей" от куратора Анастасии Альбокриновой, посвященный трем тополям, росшим у старого входа в Галерею до 2023 года.

На выставке "Живое обречено жить" представлена техномагическая инсталляция тюменской арт-группы НИИ Собачьих дел (художники Лада Ладная и Константин Росляков). В своей работе художники возвращают вытесненную на периферию научного знания позднесоветскую технологию - "Зеркало Козырева".

Инсталляция представляет собой масштабную металлическую спираль, с помощью которой художники предлагают услышать голоса погибших тополей. Движение вглубь металлической спирали приближает встречу с невозможным: призрачные сигналы деревьев улавливают три радиоприбора с "тополиными" антеннами, направленными в изнанку материального мира, - туда, где живое обречено жить.

Проект совмещает интерес к андеграундным научным разработкам со спекулятивным моделированием реальности, в которой мертвые деревья имеют свой голос, а многократно спутанные и отраженные сигналы находят своего слушателя.

Арт-группа "НИИ Собачьих дел" сформирована художниками Ладой Ладной и Константином Росляковым из Тюмени. Основным направлением НИИ Собачьих дел является метанаучный подход, соединяющий здравый смысл и фантасмагорические истории, вдохновленные реальными событиями. Арт-группа применяет метод контингентного создания искусства (случайный порядок причинности).

Художники встретились весной 2021 года в Красноярске в лаборатории паблик-арта "PubLub" (кураторы Оксана Будулак, Татьяна Черномордова, Грехт). С тех пор арт-группа приняла участие в нескольких резиденциях: ЦСИ "Сияние" (Апатиты), Биостанция (Колтуши, кураторы - "Куда бегут собаки"), Арткоммуналка (Коломна, куратор - Михаил Ле Жень) - и фестивалях: "Архстояние-2023" (Николо Ленивец, куратор - Герман Преображенский), "Морфология улиц" (Тюмень, куратор - Владимир Селезнев).

Открытие выставки "Живое обречено жить. Заговор тополей: Акт II" состоится 5 апреля в Зале А в 12:00. С 12:00 до 14:00 запланировано посещение выставки в сопровождении художников Лады Ладной и Константина Рослякова. Вход на открытие свободный. В 14:00 - артист-ток с художниками "НИИ Собачьих дел" в лектории в Зале В. Билет -150₽.

Даты выставки: 5–26 апреля 2026. Время работы: вторник - воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

