Новая выставка в галерее "Виктория" откроется 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в выставочном Зале А на первом этаже галереи "Виктория" (Некрасовская, 2) открывается выставка тюменской арт-группы "НИИ Собачьих дел" - "Живое обречено жить". Эта выставка - второй акт экспериментального проекта "Заговор тополей" от куратора Анастасии Альбокриновой, посвященный трем тополям, росшим у старого входа в Галерею до 2023 года.

На выставке "Живое обречено жить" представлена техномагическая инсталляция тюменской арт-группы НИИ Собачьих дел (художники Лада Ладная и Константин Росляков). В своей работе художники возвращают вытесненную на периферию научного знания позднесоветскую технологию - "Зеркало Козырева".

Инсталляция представляет собой масштабную металлическую спираль, с помощью которой художники предлагают услышать голоса погибших тополей. Движение вглубь металлической спирали приближает встречу с невозможным: призрачные сигналы деревьев улавливают три радиоприбора с "тополиными" антеннами, направленными в изнанку материального мира, - туда, где живое обречено жить.

Проект совмещает интерес к андеграундным научным разработкам со спекулятивным моделированием реальности, в которой мертвые деревья имеют свой голос, а многократно спутанные и отраженные сигналы находят своего слушателя.

Арт-группа "НИИ Собачьих дел" сформирована художниками Ладой Ладной и Константином Росляковым из Тюмени. Основным направлением НИИ Собачьих дел является метанаучный подход, соединяющий здравый смысл и фантасмагорические истории, вдохновленные реальными событиями. Арт-группа применяет метод контингентного создания искусства (случайный порядок причинности).

Художники встретились весной 2021 года в Красноярске в лаборатории паблик-арта "PubLub" (кураторы Оксана Будулак, Татьяна Черномордова, Грехт). С тех пор арт-группа приняла участие в нескольких резиденциях: ЦСИ "Сияние" (Апатиты), Биостанция (Колтуши, кураторы - "Куда бегут собаки"), Арткоммуналка (Коломна, куратор - Михаил Ле Жень) - и фестивалях: "Архстояние-2023" (Николо Ленивец, куратор - Герман Преображенский), "Морфология улиц" (Тюмень, куратор - Владимир Селезнев).

Открытие выставки "Живое обречено жить. Заговор тополей: Акт II" состоится 5 апреля в Зале А в 12:00. С 12:00 до 14:00 запланировано посещение выставки в сопровождении художников Лады Ладной и Константина Рослякова. Вход на открытие свободный. В 14:00 - артист-ток с художниками "НИИ Собачьих дел" в лектории в Зале В. Билет -150₽.

Даты выставки: 5–26 апреля 2026. Время работы: вторник - воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход свободный.