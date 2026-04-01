Эксперты Сбера назвали самые перспективные активы на второй квартал Сбер и ВТБ запустили промышленный обмен данными по Открытым API ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России В 2025 г. в регионе выявили 32 нелегальных участника финансового рынка Сбер: купи сейчас, заплати потом без процентов

НОВИКОМ развивает сотрудничество с предприятиями энергетической сферы Татарстана

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) наращивает сотрудничество с предприятиями энергомашиностроения и электроэнергетики Татарстана. В рамках Казанского международного форума "ЭНЕРГОПРОМ" запланированы встречи руководства НОВИКОМа с представителями власти и промышленных предприятий республики. В этом году банк выступает генеральным партнером форума.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ключевые темы деловой программы "ЭНЕРГОПРОМ-2026" — развитие электроэнергетики, обеспечение технологического суверенитета, модернизация инфраструктуры, внедрение отечественных решений и подготовка кадров для отрасли.

Как отметил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, "развитие энергетики, включая энергомашиностроение, является приоритетом, а в текущих условиях особое значение приобретают решения, обеспечивающие надежность энергосистемы, модернизацию инфраструктуры и внедрение отечественных технологий".

Участие НОВИКОМа в выставочной и деловой программах направлено на расширение взаимодействия с ключевыми компаниями энергетического сектора страны. Банк представит свои компетенции по организации финансирования инвестиционных проектов в отрасли и инструменты, охватывающие весь производственный и кооперационный цикл.

Одним из основных мероприятий деловой программы станет деловой завтрак, организованный НОВИКОМом совместно с Правительством Республики Татарстан. Представители власти, энергетических компаний и промышленности обсудят механизмы привлечения доступного финансирования, развитие кооперационных цепочек и повышение инвестиционной активности в электроэнергетике.

Форум "ЭНЕРГОПРОМ" является одной из ключевых отраслевых площадок России для обсуждения стратегических аспектов развития электроэнергетики, реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, а также вопросов технологического суверенитета, устойчивого развития и модернизации энергетической инфраструктуры. Форум проходит в Казани с 1 по 3 апреля в 28-й раз и объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, энергетических компаний, промышленности и научного сообщества.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

