НОВИКОМ развивает сотрудничество с предприятиями энергетической сферы Татарстана

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) наращивает сотрудничество с предприятиями энергомашиностроения и электроэнергетики Татарстана. В рамках Казанского международного форума "ЭНЕРГОПРОМ" запланированы встречи руководства НОВИКОМа с представителями власти и промышленных предприятий республики. В этом году банк выступает генеральным партнером форума.

Ключевые темы деловой программы "ЭНЕРГОПРОМ-2026" — развитие электроэнергетики, обеспечение технологического суверенитета, модернизация инфраструктуры, внедрение отечественных решений и подготовка кадров для отрасли.

Как отметил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, "развитие энергетики, включая энергомашиностроение, является приоритетом, а в текущих условиях особое значение приобретают решения, обеспечивающие надежность энергосистемы, модернизацию инфраструктуры и внедрение отечественных технологий".

Участие НОВИКОМа в выставочной и деловой программах направлено на расширение взаимодействия с ключевыми компаниями энергетического сектора страны. Банк представит свои компетенции по организации финансирования инвестиционных проектов в отрасли и инструменты, охватывающие весь производственный и кооперационный цикл.

Одним из основных мероприятий деловой программы станет деловой завтрак, организованный НОВИКОМом совместно с Правительством Республики Татарстан. Представители власти, энергетических компаний и промышленности обсудят механизмы привлечения доступного финансирования, развитие кооперационных цепочек и повышение инвестиционной активности в электроэнергетике.

Форум "ЭНЕРГОПРОМ" является одной из ключевых отраслевых площадок России для обсуждения стратегических аспектов развития электроэнергетики, реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, а также вопросов технологического суверенитета, устойчивого развития и модернизации энергетической инфраструктуры. Форум проходит в Казани с 1 по 3 апреля в 28-й раз и объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, энергетических компаний, промышленности и научного сообщества.