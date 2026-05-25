Площадку "Транспорта Будущего" посетили участники комиссии Госсовета РФ

80 участников совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" побывали 22 мая на производственной площадке "Транспорта Будущего" в Тольятти.
Представители региональных министерств промышленности и фондов развития познакомились с производственными линиями и комплектующими и посмотрели, как собираются дроны. Участники отметили высокий уровень порядка, опрятности и контроля качества на площадке.
А сотрудники компании так увлеченно рассказывали о своем деле, что делегация даже немного выбилась из графика. Когда люди по-настоящему любят то, что создают - это всегда чувствуется.
