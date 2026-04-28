16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Илья Сидоров, "Транспорт Будущего": "Дни открытых дверей для нас — это инвестиции в будущее"

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 261
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Третий год подряд ежемесячно на предприятии "Транспорт Будущего" в Тольятти проходят дни открытых дверей. Только за прошлый год в гостях побывали почти 6 тыс. человек. С начала этого года состоялись четыре ознакомительные встречи — их участниками стали 860 человек, среди них 690 школьников и 80 студентов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Дни открытых дверей — это не просто экскурсионная программа с демонстрацией производственных участков. Это своего рода коммуникационный мостик между предприятием и миром за его пределами.

Подобные встречи пробуждают интерес к новым технологиям. Школьники, студенты и энтузиасты могут увидеть, как рождаются дроны для аграриев и доставки — от идеи до полета.

Предприятие заинтересовано в молодых и квалифицированных кадрах. Здесь есть вакансии для инженеров и разработчиков — каждый может стать частью команды.

Сидоров Илья Игоревич, генеральный директор ООО "Транспорт Будущего Самара":

"Приглашая к себе на площадку, мы не просто показываем, что мы делаем, но и как мы это делаем. Мы знакомим гостей с нашей командой, традициями, погружая их в корпоративную культуру "Транспорта Будущего".

Самыми дорогими гостями на нашей площадке являются члены семей сотрудников. Мы всегда с удовольствием приглашаем их. Так они могут воочию увидеть, где работает их родственник, чем он занимается. Дети сотрудников испытывают особую гордость за своих родителей, и у них появляется желание идти по стопам мамы или папы".

"Транспорт Будущего" тесно сотрудничает с кадровыми центрами "Работа России" Самарской области, которые активно вовлекают молодежь в изучение востребованных профессий. Они организуют профтуры в рамках дней открытых дверей. Их ключевая задача — подготовить перспективные кадры для уже работающих предприятий города и создать условия, чтобы молодые специалисты оставались развивать экономику Самарской области. Каждый профтур — это возможность для ребят увидеть будущую профессию изнутри и сделать осознанный выбор. "Транспорт Будущего" поддерживает эту инициативу и всегда откликается на нее.

"Дни открытых дверей — это инвестиция в будущее: мы растем, когда делимся знаниями. Мы будем рады видеть каждого, особенно тех, для кого такое знакомство с миром современных технологий может стать первым шагом к успешной карьере в новой отрасли. Следите за анонсами дат — ждем вас на Транспорте Будущего", — приглашает Илья Сидоров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3