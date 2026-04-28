Илья Сидоров, "Транспорт Будущего": "Дни открытых дверей для нас — это инвестиции в будущее"

Третий год подряд ежемесячно на предприятии "Транспорт Будущего" в Тольятти проходят дни открытых дверей. Только за прошлый год в гостях побывали почти 6 тыс. человек. С начала этого года состоялись четыре ознакомительные встречи — их участниками стали 860 человек, среди них 690 школьников и 80 студентов.

Дни открытых дверей — это не просто экскурсионная программа с демонстрацией производственных участков. Это своего рода коммуникационный мостик между предприятием и миром за его пределами.

Подобные встречи пробуждают интерес к новым технологиям. Школьники, студенты и энтузиасты могут увидеть, как рождаются дроны для аграриев и доставки — от идеи до полета.

Предприятие заинтересовано в молодых и квалифицированных кадрах. Здесь есть вакансии для инженеров и разработчиков — каждый может стать частью команды.

Сидоров Илья Игоревич, генеральный директор ООО "Транспорт Будущего Самара":

"Приглашая к себе на площадку, мы не просто показываем, что мы делаем, но и как мы это делаем. Мы знакомим гостей с нашей командой, традициями, погружая их в корпоративную культуру "Транспорта Будущего".

Самыми дорогими гостями на нашей площадке являются члены семей сотрудников. Мы всегда с удовольствием приглашаем их. Так они могут воочию увидеть, где работает их родственник, чем он занимается. Дети сотрудников испытывают особую гордость за своих родителей, и у них появляется желание идти по стопам мамы или папы".

"Транспорт Будущего" тесно сотрудничает с кадровыми центрами "Работа России" Самарской области, которые активно вовлекают молодежь в изучение востребованных профессий. Они организуют профтуры в рамках дней открытых дверей. Их ключевая задача — подготовить перспективные кадры для уже работающих предприятий города и создать условия, чтобы молодые специалисты оставались развивать экономику Самарской области. Каждый профтур — это возможность для ребят увидеть будущую профессию изнутри и сделать осознанный выбор. "Транспорт Будущего" поддерживает эту инициативу и всегда откликается на нее.

"Дни открытых дверей — это инвестиция в будущее: мы растем, когда делимся знаниями. Мы будем рады видеть каждого, особенно тех, для кого такое знакомство с миром современных технологий может стать первым шагом к успешной карьере в новой отрасли. Следите за анонсами дат — ждем вас на Транспорте Будущего", — приглашает Илья Сидоров.