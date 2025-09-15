16+
В компании "Транспорт Будущего" прошел День школьника

ТОЛЬЯТТИ. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
300 человек посетили компанию "Транспорт Будущего" в рамках дня открытых дверей 13 сентября. Среди них ученики тольяттинских школ №№ 91, 57, 76, 5, родственники сотрудников, жители Тольятти, а также гости из Челябинска и Самары. День открытых дверей посвящался началу нового учебного года.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Компания "Транспорт Будущего" регулярно приглашает горожан и гостей города познакомиться с передовыми технологиями производства беспилотников. В этот раз гости посмотрели производственные площадки, технологические линии, а также летно-испытательный комплекс и центр управления полетами.

Экскурсии на предприятие проходят два раза в месяц, но в минувшую субботу день открытых дверей был наполнен особым школьным настроением: после осмотра производственных площадок все желающие приняли участие в программе с разнообразными занятиями. В числе развлечений были бумажное шоу, полеты на симуляторах, VR-очки, аквагрим, подвижные игры и аниматоры, что стало приятным сюрпризом для гостей.

"Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию и заботу о нас. Долго собирались к вам (все-таки путь неблизкий), но ни секунды не пожалели", - поделилась впечатлениями Светлана Маричева, которая специально приехала на день открытых дверей из Челябинска. "Родственникам все очень понравилось! Сейчас пребывают в небольшом шоке", - сообщил сотрудник компании Илья Бурцев.

"Минувшей весной директор нашей школы приезжали на экскурсию со старшеклассниками, были в восторге. Теперь и мы смогли увидеть все своими глазами. Очень впечатляет! Отдельное спасибо за приятный сюрприз после экскурсии - развлекательную программу для детей. Ребята не ожидали такого, теперь с удовольствием отдыхают", - рассказала классный руководитель шестого класса школы №91 Любовь Лаухина.

"Транспорт Будущего" вновь открывает свои двери для горожан, и мы искренне рады, что интерес к нашему предприятию не уменьшается, скорее, наоборот. Каждый день открытых дверей мы стараемся сделать особенным и запоминающимся. Надеемся, что наша политика открытости поможет людям лучше узнать нас и, возможно, присоединиться к нашей команде", - прокомментировал генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

