"Транспорт Будущего" провели семейный День открытых дверей

300 гостей приняли участие в Дне открытых дверей "Транспорта Будущего Самара". 2 августа он прошел в новом формате семейного выходного, участниками стали родственники сотрудников компании, гости из Самары и жители Тольятти.

Во время экскурсии гости увидели основные производственные процессы: современное оборудование с ЧПУ, цеха по изготовлению деталей для двигателей и сборки агродронов, центр управления полетами. А после экскурсии все желающие приняли участие в различных активностях, которые работали на площадке: лазертаге, активных командных играх, деревянных настольных играх и других, что стало отличным дополнением к традиционной экскурсии по производству.

"Организация экскурсии была на высоте: к зоне таможенного контроля в указанное время подъезжает комфортабельный автобус и отвозит на производство. Затем группу встречает экскурсовод, проводит в цех и рассказывает о производстве. Всё чисто и современно!" — поделилась впечатлениями в социальных сетях гость площадки Светлана Климова.

"Сегодня была экскурсия на завод Транспорт Будущего. Главный технолог он же экскурсовод рассказал много интересного. Видели, как изготавливают и тестят дрон-доставщик, агродрон, аэротакси. А в конце ещё и угостили сладким презентом. Интересно и познавательно", — пишет Юлия Ковалева.

"День открытых дверей в формате семейного выходного — еще один шаг для создания атмосферы, в которой каждый независимо от возраста смог найти для себя что-то интересное. Надеемся, у нас получилось не только рассказать о нашем производстве, заинтересовать темой инноваций, но и вдохновить гостей на новые идеи и сотрудничество. Уверен, день открытых дверей в формате семейного выходного станет доброй традицией "Транспорта Будущего", — прокомментировал генеральный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.