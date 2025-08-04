"Транспорт Будущего" провели семейный День открытых дверей

300 гостей приняли участие в Дне открытых дверей "Транспорта Будущего Самара". 2 августа он прошел в новом формате семейного выходного, участниками стали родственники сотрудников компании, гости из Самары и жители Тольятти.
Во время экскурсии гости увидели основные производственные процессы: современное оборудование с ЧПУ, цеха по изготовлению деталей для двигателей и сборки агродронов, центр управления полетами. А после экскурсии все желающие приняли участие в различных активностях, которые работали на площадке: лазертаге, активных командных играх, деревянных настольных играх и других, что стало отличным дополнением к традиционной экскурсии по производству.
"Организация экскурсии была на высоте: к зоне таможенного контроля в указанное время подъезжает комфортабельный автобус и отвозит на производство. Затем группу встречает экскурсовод, проводит в цех и рассказывает о производстве. Всё чисто и современно!" — поделилась впечатлениями в социальных сетях гость площадки Светлана Климова.
"Сегодня была экскурсия на завод Транспорт Будущего. Главный технолог он же экскурсовод рассказал много интересного. Видели, как изготавливают и тестят дрон-доставщик, агродрон, аэротакси. А в конце ещё и угостили сладким презентом. Интересно и познавательно", — пишет Юлия Ковалева.
"День открытых дверей в формате семейного выходного — еще один шаг для создания атмосферы, в которой каждый независимо от возраста смог найти для себя что-то интересное. Надеемся, у нас получилось не только рассказать о нашем производстве, заинтересовать темой инноваций, но и вдохновить гостей на новые идеи и сотрудничество. Уверен, день открытых дверей в формате семейного выходного станет доброй традицией "Транспорта Будущего", — прокомментировал генеральный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....