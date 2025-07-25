Самарский "Союз-2.1б" успешно стартовал с космодрома Восточный

В пятницу, 25 июля, ракета-носитель "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" успешно стартовала с космодрома Восточный, сообщает Роскосмос.

Ракета доставит на орбиту аппараты "Ионосфера-М" № 3, № 4 и 18 малых спутников.

Аппараты "Ионосфера-М" созданы для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в ее верхних слоях, контроля радиационной обстановки.

Спутниковые данные используются Росгидрометом совместно с результатами наземных наблюдений. РАН планирует также проводить наземно-космические эксперименты для изучения отклика ионосферы Земли на воздействия нижних слоев атмосферы в виде ураганов, извержений вулканов и других природных явлений.

Также на свои орбиты отправились 18 малых космических аппаратов, среди которых — девять малых космических аппаратов разработки Геоскана. Спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать физические процессы в ближнем космосе и многое другое.

Несколько спутников отправлены в образовательных целях — исследовать линии связи космических аппаратов с Землей и участвовать в экспериментах по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите.



Российские спутники будут запущены в контейнерах компании Аэроспейс — после выведения на орбиту крышка каждого контейнера откроется для выведения каждого аппарата на заданную орбиту.