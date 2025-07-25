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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1б" успешно стартовал с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 июля, ракета-носитель "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" успешно стартовала с космодрома Восточный, сообщает Роскосмос.

Ракета доставит на орбиту аппараты "Ионосфера-М" № 3, № 4 и 18 малых спутников.

Аппараты "Ионосфера-М" созданы для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в ее верхних слоях, контроля радиационной обстановки.

Спутниковые данные используются Росгидрометом совместно с результатами наземных наблюдений. РАН планирует также проводить наземно-космические эксперименты для изучения отклика ионосферы Земли на воздействия нижних слоев атмосферы в виде ураганов, извержений вулканов и других природных явлений.

Также на свои орбиты отправились 18 малых космических аппаратов, среди которых — девять малых космических аппаратов разработки Геоскана. Спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать физические процессы в ближнем космосе и многое другое.

Несколько спутников отправлены в образовательных целях — исследовать линии связи космических аппаратов с Землей и участвовать в экспериментах по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите.

Российские спутники будут запущены в контейнерах компании Аэроспейс — после выведения на орбиту крышка каждого контейнера откроется для выведения каждого аппарата на заданную орбиту.

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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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