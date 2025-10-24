Самарца будут судить за организацию азартных игр

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинение 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в организации и проведении азартных игр.

В июле 2025 г. он приобрел 15 компьютеров со специальным программным обеспечением для азартных игр. Также он арендовал помещение в офисном центре и организовал там игорный клуб.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.