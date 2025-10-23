Глава СК РФ затребовал доклад о нарушении прав сирот и переселенцев в Сызрани

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о нарушении прав детей-сирот и переселенцев из аварийных домов в Сызрани, сообщает Информцентр федерального ведомства.