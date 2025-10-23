Глава СК РФ затребовал доклад о нарушении прав сирот и переселенцев в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о нарушении прав детей-сирот и переселенцев из аварийных домов в Сызрани, сообщает Информцентр федерального ведомства.
В прошлом году гражданам льготных категорий выданы жилые помещения в многоквартирных домах на ул. Керамической. Однако благоустройство придомовой территории не проведено: подъездная дорога разбита, детская площадка находится в непригодном состоянии и засыпана песком, который при ветре попадает в квартиры жильцов. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
