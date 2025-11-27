Самарец лишился 2,5 млн рублей по вине мошенников

В полицию Куйбышевского района Самары обратился 61-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что на кануне ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник убедил его в том, что с карты производятся переводы на крупную сумму денег на подозрительные счета.

Испугав заявителя тем, что подобные махинации караются серьезным наказанием, псевдо-сотрудник банка предложил перевести накопленные сбережения на "безопасный" счет, который он предоставит в один из мессенджеров исключительно ему. Недолго думая, самарец согласился на процедуру "сбережения средств" и перевел более 2,5 млн рублей.

Позже, как пояснил заявитель, он решил связаться со звонившим, чтобы убедиться в том, что его деньги в безопасности, однако номер оказался заблокирован.

Обманутый житель областного центра незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.