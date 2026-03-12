В Самаре сотрудника вуза приговорили к условному сроку за мошенничество

Октябрьский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя первого проректора по научно-исследовательской работе, начальника управления сопровождения инновационных проектов и программ "Самарского национального исследовательского университета" им. Королева Никиты Зубарева. Он обвиняется в двух преступлениях по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ и в двух преступлениях по статье ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд установил, что с 2023 по 2024 годы у Зубарева и иных лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, "возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном и значительном размерах, организованной группой".

Реализуя задуманное, Зубарев и иные лица, находясь на рабочем месте, сообщили потерпевшим о необходимости передачи части денег, полученных в качестве зарплаты, в том числе за счет средств, предоставленных университету в качестве грантов для реализации научных проектов, со ссылкой на неофициальные нужды университета, что не соответствовало действительности, тем самым обманывая последних.

Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил 4,12 млн рублей. В ходе судебного следствия подсудимый возместил ущерб потерпевшим в полном объеме.

В четверг, 12 марта, Октябрьский районный суд Самары признал Никиту Зубарева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание — 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.