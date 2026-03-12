В Самаре сотрудника вуза приговорили к условному сроку за мошенничество

Октябрьский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя первого проректора по научно-исследовательской работе, начальника управления сопровождения инновационных проектов и программ "Самарского национального исследовательского университета" им. Королева Никиты Зубарева. Он обвиняется в двух преступлениях по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ и в двух преступлениях по статье ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Суд установил, что с 2023 по 2024 годы у Зубарева и иных лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, "возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном и значительном размерах, организованной группой".
Реализуя задуманное, Зубарев и иные лица, находясь на рабочем месте, сообщили потерпевшим о необходимости передачи части денег, полученных в качестве зарплаты, в том числе за счет средств, предоставленных университету в качестве грантов для реализации научных проектов, со ссылкой на неофициальные нужды университета, что не соответствовало действительности, тем самым обманывая последних.
Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил 4,12 млн рублей. В ходе судебного следствия подсудимый возместил ущерб потерпевшим в полном объеме.
В четверг, 12 марта, Октябрьский районный суд Самары признал Никиту Зубарева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание — 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.