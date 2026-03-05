Родственники погибшего участника СВО добились льгот через суд

Прокуратура Красноярского района Самарской области добилась решения, которое позволит родственникам погибшего участника СВО оформить меры социальной поддержки.
Как выяснилось, у родственников погибшего были ошибки в документах, которые не совпадали с данными матери, поэтому подтвердить родство со своим погибшим братом не было возможным, сообщает прокуратура Самарской области.
Суд удовлетворил заявление прокурора об установлении факта материнства и внесении корректных сведений в акты гражданского состояния. Это позволит близким родственникам участника СВО воспользоваться положенными социальными льготами.
Последние комментарии
