Финансы Экономика и бизнес

Лизинг нового кроссовера CHANGAN CS35 MAX с корпоративной скидкой 9% в CARCADE

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) принимает заявки на финансирование кроссоверов CHANGAN CS35 MAX в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором бренда. Размер выгоды составляет 9% от стоимости предмета лизинга.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Кроссовер CHANGAN CS35 MAX доступен в трёх комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. Оснащение начальной версии включает 17-дюймовые колёсные диски, светодиодную оптику, обивку сидений тканью, 7-дюймовую приборную панель, 10,25-дюймовый сенсорный экран, механическую регулировку кресла водителя, обогрев передних кресел. Средняя комплектация Luxe выделяется за счёт 18-дюймовых дисков, отделки сидений экокожей, косметических зеркал в солнцезащитных козырьках и крупной 12,3-дюймовой цифровой панели приборов в паре с сенсорным экраном того же размера. Максимальная версия Tech предлагает атмосферную подсветку, центральный подлокотник заднего ряда, панорамную крышу, электроприводы для люка, двери багажника и складывания зеркал, адаптивный круиз-контроль, систему автономного экстренного торможения и датчик дождя.

Кроме того, автомобили CHANGAN доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

