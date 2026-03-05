16+
Банки Финансы

Сбер объявил о старте программы компенсации 50% НДС по торговому эквайрингу

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер начинает принимать заявки на компенсацию 50% от суммы начисленного и уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг. Компенсация будет предоставляться в виде премии по итогам квартала.

Компенсации по заявлению смогут получить клиенты, которые:

  • не являются плательщиками НДС на дату выплаты премии и имеют годовой оборот меньше 20 млн рублей;
  • работают по публичному договору торгового эквайринга в Сбере;
  • имеют действующий расчётный счёт на последний день квартала.

Подать заявление можно в интернет-банке СберБизнес в разделе "Эквайринг". В течение квартала клиент может как подать заявку на участие в программе, так и отказаться от участия.

Премия будет выплачиваться ежеквартально, в течение 5 рабочих дней после завершения квартала.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России изменились условия для всех компаний, принимающих оплату по картам: услуги эквайринга теперь облагаются НДС по ставке 22%. В связи с изменениями законодательства Сбер обновил условия расчётов по эквайрингу. Тарифная политика за эквайринг не меняется для всех компаний, а обновление условий добавляет НДС на услугу.

Для малого бизнеса, не имеющего возможности зачесть этот налог, это означает прямой рост операционных затрат. Чтобы снизить нагрузку на таких предпринимателей, Сбер запустил механизм поддержки: банк компенсирует 50% НДС по комиссии за торговый эквайринг предпринимателям с оборотом до 20 млн рублей в год. Это позволит небольшим компаниям — от магазинов у дома до локальных кафе и салонов услуг — сохранить маржу и не перекладывать весь рост издержек в цены для покупателей.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы детально изучили, как изменение налогового законодательства влияет на различные категории предпринимателей, и увидели, что эффект распределяется неравномерно. Для компаний, которые не платят НДС и имеют небольшой годовой оборот — например, небольших семейных кафе, магазинов у дома или мастерских, — любое увеличение расходов критично, потому что напрямую влияет на их устойчивость и потребительские цены. Поэтому мы решили дифференцировать подход и адресно поддержать именно этот сектор. Сбер идёт навстречу малому бизнесу и берёт на себя половину дополнительной фискальной нагрузки. Мы запускаем программу компенсации таким предпринимателям в размере 50% уплаченного НДС по торговому эквайрингу. По нашим оценкам, уже в первом квартале 2026 года этой мерой потенциально смогут воспользоваться 600 тысяч компаний по всей стране, а общая сумма поддержки может превысить 1,2 миллиарда рублей. Разделяя с бизнесом часть расходов, мы не только помогаем ему сохранить маржинальность, но и замедляем инфляцию для миллионов наших граждан".

Для компаний крупного и среднего бизнеса условия расчётов по эквайрингу будут скорректированы на полную ставку НДС 22%. Такие клиенты являются плательщиками НДС и могут принять предъявленный банком НДС к вычету при соблюдении условий, установленных ст. 171 и 172 НК РФ, на основании счёта-фактуры от банка.

