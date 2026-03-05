Региональный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" возглавил Вячеслав Федорищев

Федеральный оргкомитет по предварительному голосованию "Единой России" утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области.

В соответствии с решением ФОК, в ближайшее время Региональный оргкомитет приступит к работе по подготовке процедуры предварительного голосования (ПГ). В этом году она станет ключевым этапом отбора кандидатов для последующего выдвижения от "Единой России" в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва, а также в региональный парламент.

В состав Регионального организационного комитета вошли 17 человек. Список сформирован с учетом всех партийных требований и включает в себя авторитетных представителей различных сфер жизни региона: участников СВО, волонтеров, общественных деятелей, представителей науки, образования, средств массовой информации и молодежных организаций.

Региональный оргкомитет возглавил секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Это важная и нужная миссия. "Единая Россия" — единственная партия в стране, кто публично и открыто проводит отбор кандидатов и в Государственную думу, и, в нашем случае, в областной парламент. Главная задача оргкомитета — обеспечить справедливость, соблюдения правил, создать условия, равные для всех участников", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Так, в оргкомитет вошли ректор СамГМУ, член Регионального политического совета Александр Колсанов, проректор Самарского университета государственного управления Павел Чумак, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец. Интересы профсоюзного и женского движения представят зампредседателя областной Федерации профсоюзов Наталья Идиятуллина и председатель Федерации профсоюзов области Дмитрий Колесников.

Активную гражданскую позицию жителей губернии в работе комитета обеспечат учителя, общественники и представители патриотических организаций: директор школы № 41 "Гармония" Сергей Пичкуров, специалист ЧОП, член Генсовета партии Илья Малев, нотариус, член региональной Контрольно-ревизионной комиссии Татьяна Братчикова, исполнительный директор движения "Волонтеры Победы", председатель регионального Совета сторонников партии Сергей Андриянов и заместитель министра молодежной политики, участник СВО и Герой России Андрей Еремин.

Отдельное внимание уделено принципу открытости и взаимодействию со СМИ: в состав РОК вошли генеральный директор АО "Самара-ГИС" Елена Кольцун, а также директор медиаагентства "Самара 450" Георгий Драгилев и заместитель директора агентства Александр Кобыльсков.

"В Самарской области мы стараемся обеспечить высокий уровень чистоты, прозрачности, легитимности и конструктивности выборов различного уровня. Очень важную роль в этом играет процедура предварительного голосования. "Единая Россия", как самая зрелая партия, проводит голосование по максимально открытой модели: любой гражданин от 18 лет сможет поддержать участника от своего избирательного округа, а выдвинуться могут не только члены партии, но и ее сторонники. Чем более конкурентным будет этот предварительный отбор, тем сильнее будут кандидаты от партии на самих выборах", — отмечают участники регионального оргкомитета.

Вячеслав Федорищев поблагодарил всех, кто вместе с ним будет обеспечивать честный и прозрачный процесс предварительного голосования в регионе. Первое заседание регионального оргкомитета по ПГ состоится в ближайшее время, о времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в 2026 году жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы, а также провести довыборы в представительные органы власти в 13 муниципальных районах.