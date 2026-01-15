16+
Партии Власть и политика

"Снежный десант" высадился в регионе: волонтеры очищают подходы к медучреждениям

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Снежный десант" высадился в регионе: волонтеры очищают подходы к медучреждениям. Мобильные бригады работают в муниципалитетах, уделяя особое внимание тем участкам, куда сложно или невозможно подъехать уборочной технике.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Пока зима не спешит сдавать позиции, активисты "Молодой Гвардии Единой России" и волонтеры партии по всей Самарской области взяли в руки лопаты. В рамках традиционной акции "Снежный десант" они помогают расчистить от снежных заносов подходы, тротуары и подъездные пути к детским больницам, поликлиникам и госпиталям, обеспечивая безопасный путь пациентам и медикам.

В Самаре волонтеры работали сразу на нескольких объектах: они расчистили тротуары и подъездные пути к областной гериатрической больнице, привели в порядок территорию возле Госпиталя ветеранов войн им. О. Г. Яковлева и убрали снег на участках Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, куда не может зайти спецтехника.

В Тольятти силы "Снежного десанта" были направлены на помощь Городской клинической больнице № 1 им. В. А. Гройсмана. В Сызрани активисты "Единой России" навели чистоту у Центральной городской и районной больницы на улице Комарова, а в Октябрьске — оперативно расчистили главную дорогу и входы к поликлиническому отделению № 2.

"Для нас это реальная возможность помочь здесь и сейчас. Видишь, как бабушка с палочкой осторожно идет по расчищенной дорожке к поликлинике, и понимаешь, что потратил время не зря. Особенно важно расчищать узкие тропинки и ступеньки, где техника бессильна", — говорят активисты "Молодой Гвардии".

Отдельного внимания заслуживает инициатива волонтеров сельских территорий. Так, в Кинельском районе добровольцы самостоятельно организовали уборку и обеспечили чистые и безопасные подходы к отделению врача общей практики в селе Новый Сарбай и к врачебной амбулатории в селе Георгиевка.

Ребята из Кинельского района уверены: "Мы никогда не ждем, что кто-то придет и сделает. Надо самим организоваться и помочь землякам".

Напомним, что мобильные бригады работают на подходах к медицинским учреждениям, особое внимание уделяется участкам, где нет доступа для спецтехники.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Новости раздела

