"Снежный десант" высадился в регионе: волонтеры очищают подходы к медучреждениям. Мобильные бригады работают в муниципалитетах, уделяя особое внимание тем участкам, куда сложно или невозможно подъехать уборочной технике.

Пока зима не спешит сдавать позиции, активисты "Молодой Гвардии Единой России" и волонтеры партии по всей Самарской области взяли в руки лопаты. В рамках традиционной акции "Снежный десант" они помогают расчистить от снежных заносов подходы, тротуары и подъездные пути к детским больницам, поликлиникам и госпиталям, обеспечивая безопасный путь пациентам и медикам.

В Самаре волонтеры работали сразу на нескольких объектах: они расчистили тротуары и подъездные пути к областной гериатрической больнице, привели в порядок территорию возле Госпиталя ветеранов войн им. О. Г. Яковлева и убрали снег на участках Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, куда не может зайти спецтехника.

В Тольятти силы "Снежного десанта" были направлены на помощь Городской клинической больнице № 1 им. В. А. Гройсмана. В Сызрани активисты "Единой России" навели чистоту у Центральной городской и районной больницы на улице Комарова, а в Октябрьске — оперативно расчистили главную дорогу и входы к поликлиническому отделению № 2.

"Для нас это реальная возможность помочь здесь и сейчас. Видишь, как бабушка с палочкой осторожно идет по расчищенной дорожке к поликлинике, и понимаешь, что потратил время не зря. Особенно важно расчищать узкие тропинки и ступеньки, где техника бессильна", — говорят активисты "Молодой Гвардии".

Отдельного внимания заслуживает инициатива волонтеров сельских территорий. Так, в Кинельском районе добровольцы самостоятельно организовали уборку и обеспечили чистые и безопасные подходы к отделению врача общей практики в селе Новый Сарбай и к врачебной амбулатории в селе Георгиевка.

Ребята из Кинельского района уверены: "Мы никогда не ждем, что кто-то придет и сделает. Надо самим организоваться и помочь землякам".

Напомним, что мобильные бригады работают на подходах к медицинским учреждениям, особое внимание уделяется участкам, где нет доступа для спецтехники.