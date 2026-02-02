"Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"

"Единая Россия" проведет международную акцию "Диктант Победы" 24 апреля, сообщил председатель общественного совета партпроекта "Историческая память", председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании партийного оргкомитета "Наша Победа". В прошлом году его участниками стали 2,7 миллиона человек.

"Мы стремимся постоянно повышать вовлеченность, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их еще интереснее и познавательнее. Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества", — сообщил он.

По его словам, создание партпроекта "Историческая память", в рамках которого проводится множество патриотических мероприятий и которому в 2026 году исполняется 20 лет, стало ответом на два назревших в обществе запроса: защитить историческую правду, прежде всего о событиях Великой Отечественной войны и о решающем вкладе Советского Союза в разгром гитлеровской Германии, а также сохранить памятники культурного наследия, расположенные по всей стране, в том числе в малых городах и сельской местности.

"Считаю, что очень важно, что именно наша партия, как ведущая политическая сила, первой взяла на себя ответственность за решение этих по-настоящему задач государственной важности. Под эгидой региональных и местных отделений "Единой России" в проект включились люди разных возрастов и профессий, педагоги, поисковики, реставраторы, студенты, школьники. Направлений работы тоже становилось все больше. Добавилась адресная помощь ветеранам, поддержка школьных и университетских музеев, масштабные просветительские акции. Партийный проект "Историческая память" объединяет всю страну, помогает решать конкретные проблемы и параллельно служит настоящей школой гражданственности для каждого, кто принимает в нем участие", — сказал Сергей Нарышкин.

Он заявил, что необходимо не только продолжить проведение традиционных акций: "Подарок ветерану" и "Звонок ветерану", но и разработать новые форматы помощи, в том числе рассчитанные на участников специальной военной операции и членов их семей.

Принципиально важно, чтобы наши солдаты и офицеры, сражающиеся на передовой, пользовались заслуженным уважением и всегда могли рассчитывать на необходимую поддержку", — подчеркнул он.

Председатель общественного совета партпроекта сообщил о планах продолжить всероссийские конкурсы школьных и университетских музеев и студенческих театральных постановок "Без срока давности".

В свою очередь координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин добавил, что за семь лет проведения "Диктанта Победы" количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18 раз. К акции присоединились учащиеся 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов.

Существенно расширилась и международная аудитория: более 21 тысячи иностранных участников написали тест за рубежом. По его словам, восьмой "Диктант Победы" проведут с учетом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

"В тестовые задания войдут вопросы, посвященные Георгию Константиновичу, другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок — о тематике СВО", — подчеркнул Александр Сидякин.

По его словам, продолжится работа по увеличению количества площадок.

"Особое внимание уделим воссоединенным регионам. Там интерес крайне высок. Проведем наши ставшие традиционными акции и мероприятия, связанные с популяризацией Диктанта Победы. Впервые в этом году с Ростелекомом мы привяжем турнир в кибер-игре "Мир танков" к Диктанту Победы. Теперь это российская игра, и мы в полной мере должны этим воспользоваться. Она очень популярна у молодых людей — порядка трех миллионов человек играют в нее", — уточнил он.

При поддержке "Единой России" в 2026 году планируется выпустить 10 почтовых марок, посвященных Героям СВО, и впервые пять из них посвятят военкорам.

В этом году в обращение выйдут еще шесть почтовых марок о Городах трудовой доблести и четыре марки с объектами архитектурного наследия России.

Запланирован выпуск электронной брошюры "100 вопросов Диктанта Победы".

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель "Волонтеров Победы", глава Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко сообщила, что партия внесет законопроект о дополнительной защите памяти жертв геноцида советского народа. Он предусматривает ответственность за отрицание факта геноцида, осквернение захоронений и объектов, посвященных его жертвам.

"С этого года Национальный оператор будет создавать федеральный реестр памятных мест, объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа. 19 апреля, теперь это новая памятная дата (День памяти жертв геноцида советского народа — прим. ред.), мы могли бы проработать целый комплекс мероприятий. Также нужно помочь регионам ускорить принятие региональных законов об увековечении памяти жертв геноцида. На данный момент такие законы приняты лишь в пяти регионах", — добавила парламентарий.

В свою очередь руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева предложила к 20-летию партпроекта "Историческая память" провести краеведческий форум. Ранее, по ее словам, конкурс общественных инициатив по сохранению исторической памяти, организованный совместно со сторонниками "Единой России", показал, что краеведение и изучение истории малой родины востребованы в массовой культуре.

О серии проектов "Люди и судьбы. Соотечественники в период Великой Отечественной войны" рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. Всего в прошлом году при поддержке Министерства иностранных дел России провели более тысячи мероприятий, в том числе свыше 400 — в странах СНГ и 67 странах мира при участии 37 партнеров, не считая проведения "Диктанта Победы" в 97 странах.

"Состоялись митинги, шествия, поздравления ветеранов, уроки мужества, демонстрация советских и российских кинолент, выставки, лекции. Русские Дома по всему миру организовали авто- и мотопробеги, конференции, круглые столы, тематические заседания исторических клубов. Другие важные мероприятия Россотрудничества: международный конкурс "Моя семья в истории", школа историков-архивистов, проект "Хранители памяти" — это тоже молодые историки, форум "Время добрых дел", международный проект "Миссия добра" — все они были приурочены к 80-летию Победы", — отметил он.

Ранее на площадке ЦУР Самарской области координатор партпроекта "Историческая память" в регионе, председатель Думы г. о. Самара Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового поколения.

"В 2025 году участников "Диктанта Победы" на территории региона было более 70 тысяч человек и открыто было более 1600 площадок. Самарская область является одним из лидеров в стране по проведению этой акции. И в этом году намерена быть в числе лидеров", — подчеркнул координатор партпроекта в 63-ем регионе. Кроме того, он рассказал о других планах проекта на 2026 год в регионе: патриотический автопробег, субботники на воинских мемориалах, восстановление объектов культурного наследия.

Важной вехой 2026 года станет завершение реставрации одного из старейших храмов города — Вознесенского собора на улице Степана Разина. "Это наш старейший кафедральный собор, который посещали три императора, откуда было освящено и отправлено Самарское знамя — символ освобождения балканских народов", — отметил Сергей Рязанов.