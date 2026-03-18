"Первый в строю": герой СВО и боевой генерал Андрей Колотовкин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"

Помощник губернатора Самарской области, боевой генерал и участник специальной военной операции Андрей Колотовкин стал первым, кто подал документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Процедура внутрипартийного отбора стартовала в регионе в среду, 18 марта.

За плечами выпускника Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного училища, Общевойсковой академии ВС РФ и Военной академии Генерального штаба — блестящая военная карьера. Свой служебный путь генерал Андрей Колотовкин прошел от командира мотострелкового взвода, воевавшего на Северном Кавказе, до командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа.

Особое место в биографии Колотовкина занимает участие в специальной военной операции. Мужество и героизм офицера отмечены высокими государственными наградами: он кавалер Ордена Александра Невского, дважды кавалер Ордена Мужества, также удостоен ордена "За военные заслуги" и медали "За отвагу".

В настоящее время Андрей Колотовкин работает помощником губернатора Самарской области, применяя свой управленческий и боевой опыт в решении региональных задач. Решение участвовать в предварительном голосовании "Единой России" он объяснил желанием продолжить поддержку участников СВО и членов их семей на новом уровне.

"Я очень хорошо знаю проблемы изнутри и готов сосредоточить свои усилия, свою работу на всесторонней поддержке участников СВО. Как говорит наш президент, новая элита будет воспитана из числа участников специальной военной операции, которые прошли фронт. Ребята начинают возвращаться и всех их нужно трудоустраивать, оказывать всестороннюю поддержку", — подчеркнул Андрей Владимирович.

"Участие в предварительном голосовании — это возможность предложить свое видение развития региона и страны в целом, опираясь на принципы честности, ответственности и патриотизма, которые всегда были основой для людей в погонах", — прокомментировал он свое решение.

Супруга генерала — исполнительный директор фонда "Звезда и Лира", член Общественной Палаты РФ Екатерина Колотовкина поддержала его решение.

В Самарском региональном отделении ЕР отмечают, что выдвижение таких кандидатов, как Колотовкин, усиливает кадровый потенциал и подтверждает курс "Единой России" на поддержку участников СВО и профессиональных управленцев.