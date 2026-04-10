Андрей Парфенов подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России"

Депутат Государственной Думы от Самарской области Андрей Парфенов лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре предварительного голосования партии "Единая Россия".

Парламентарий подчеркнул важность открытой внутрипартийной конкуренции. "Предварительное голосование "Единой России" — это не внутрипартийная формальность, а реальный механизм народного отбора. Партия дает возможность каждому кандидату выйти к людям, представить свою программу и доказать, что ты достоин их доверия. Я работаю с промышленностью, с волонтерами, с нашими бойцами и их семьями. И я хочу, чтобы жители региона сами решили — достоин ли я и дальше представлять их интересы в Государственной Думе. Партия доверяет мне, и я отвечаю на это доверие честной работой и открытостью", — подчеркнул Андрей Парфенов.

Член Регионального оргкомитета по предварительному голосованию, ректор СамГМУ, член президиума регполитсовета "Единой России" Александр Колсанов высоко оценил вклад Парфенова в реализацию народной программы партии и гуманитарную миссию. "Андрей Борисович один из тех депутатов, кто не ограничивается кабинетной работой. Он постоянно в регионах, на предприятиях, в зоне специальной военной операции. Его участие в предварительном голосовании — закономерный шаг человека, который привык отчитываться за свои дела перед людьми", — отметил Александр Колсанов.

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Параллельно идет регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании — она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования "Единой России" зарегистрировано 113 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу.

Андрей Парфенов — член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. В Самарской области он хорошо известен своей системной работой с молодежью, промышленными предприятиями и активной гуманитарной деятельностью. Депутат регулярно проводит личные приемы граждан, оказывает содействие в отправке гуманитарных грузов и поддерживает семьи участников специальной военной операции. Андрей Парфенов лично курировал активистов "Молодой Гвардии", которые проходили обучение в кадровых проектах "Единой России" "Политзавод" и "Политстарт".