В Народную программу "Единой России" войдут инициативы по развитию села и защите экологии

Инициативы по развитию села и защите экологии сформировали на пятом окружном отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Омске.

Комплексное развитие села всегда было одной из главных задач "Единой России", и поддержка агропромышленного комплекса и улучшение условий жизни граждан на селе - один из важнейших приоритетов партии, подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании.

По его словам, за последние годы российское село кардинально изменилось: современная техника и технологии превратили сельское хозяйство в эффективный бизнес.

"Но люди на селе должны не только работать, но и иметь возможность провести свой досуг. Это всегда было одной из главных задач партии "Единая Россия". Так что ничего не меняется, этот приоритет остается", - отметил Владимир Якушев.

По итогам работы пяти тематических круглых столов участники форума выработали конкретные предложения для включения в новую Народную программу "Единой России". Они касаются развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, благоустройства сельских территорий, экологии, поддержки участников СВО на селе и молодежной политики.

Участники круглого стола "Продовольственная безопасность и аграрное лидерство" считают необходимым дополнить Народную программу новыми мерами поддержки АПК и агротуризма. В числе инициатив - увеличение доли отечественных семян до 75% и доли российского племенного скота: весь скот мясного направления и более 70% молочного должны выращиваться в России. Важно обеспечить аграриев отечественной современной и качественной техникой, а также развивать российское сельхозмашиностроение, поддерживать компании, выпускающие готовую продукцию из российского сырья, уверены эксперты. Также в числе предложений - организация выездных агротуров для школьников на базе действующих фермерских хозяйств.

Меры развития сельских территорий обсудили на круглом столе "Современное село: инфраструктура, жилье и новое качество жизни". Участники подчеркнули, что современное сельское хозяйство требует высококвалифицированных специалистов, но существующая инфраструктура не способна их удержать. В качестве ключевого решения прозвучало предложение разработать "Стратегию развития сельских территорий" и создать каталог типовых проектов обустройства сел. Отдельный блок предложений коснулся адаптации молодых кадров, возрождения наставничества, развития проектов "Агротехклассы" и "Я в Агро", а также привлечения студентов на летнюю практику через студотряды.

На круглом столе "Экология для жизни" эксперты и экологи представили новые экологические правила и стандарты защиты окружающей среды. Одно из предложений касалось темы обращения с отходами.

"Нужно создать в стране полноценный рынок вторсырья, где и граждане, и организации будут заинтересованы в сортировке и переработке мусора", - подчеркнул замсекретаря Томского реготделения "Единой России", член общественного совета партпроекта "Чистая страна" в Томской области, первый зампред гордумы Томска Илья Леонтьев.

Внедрение "стандарта выживаемости" при восстановлении лесов обяжет предприятия отчитываться не количеством закупленных и закопанных саженцев, а площадью здорового леса, который прижился спустя три-пять лет.

Суть одной из инициатив по развитию самообеспечения туристической и рекреационной инфраструктуры заключается в том, что доходы от туризма и использования территорий должны направляться на развитие таких территорий.

Еще одной важной темой стало строительство современных очистных сооружений. По мнению участников круглого стола, должно быть больше проектов по оздоровлению и расчистке рек и водоемов. Эксперты также предложили поддерживать волонтерские акции и движения по сбору мусора и выступили за внедрение технологий искусственного интеллекта в природоохранную деятельность.

По итогам круглого стола "Герои на родной земле: адаптация и поддержка участников СВО на селе" представили новые меры поддержки ветеранов. В частности, предложили развернуть систему бесплатного обучения и переобучения ветеранов и членов их семей по самым востребованным сельским специальностям, а после получения квалификации - гарантированно их трудоустроить, запустить кадровую программу ускоренной подготовки ветеранов СВО для работы на постах глав сельских поселений и муниципальных округов, использовать навыки бойцов для управления сельскохозяйственными дронами.

В ходе круглого стола "Молодежь сегодня: от профориентации на селе до экологического лидерства" эксперты обсудили меры по развитию сельской инфраструктуры для молодых профессионалов. В частности, необходимо развивать жилищные программы для молодых специалистов на селе - сделать сельскую ипотеку доступнее, расширить практику предоставления служебного жилья с возможностью последующего выкупа на льготных условиях.

Вторая инициатива касается подготовки специалистов для сельского хозяйства и повышения престижа работы на земле. По мнению участников обсуждения, важно развивать на селе спортивную, культурную и молодежную инфраструктуру, а также транспортные маршруты между селами.

Представленные участниками форума инициативы правительство России детально проработает совместно с партией, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам пленарного заседания.

В части развития АПК он отметил важность самообеспеченности семенами отечественной селекции, развития племенного животноводства и дальнейшего обновления сельской инфраструктуры.

Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на инициативе по развитию агротуризма - созданию школы "Агротур" и идее создания на сельских территориях сети ячеек молодежного сообщества "Я в Агро". Профильному министерству поручено проработать эти темы.

В экологической повестке вице-премьер выделил вопросы качества воздуха, оздоровления водоемов, раздельного сбора мусора и обращения с ТКО. Особый интерес у него вызвала инициатива проведения волонтерских акций по сбору мусора и экологического просвещения.

"Мы всегда открыты к диалогу. "Единая Россия" - наша опора и поддержка. Уверен, партия продолжит работу на благо страны и ее граждан", - резюмировал он.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу "Единой России" председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы "Единой России" по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов - это новый подход в ее работе. Первый - собственно предвыборная программа, в которой будут собраны решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия "Единая Россия" представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, - Народную программу на пять лет.

"Единая Россия" создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.