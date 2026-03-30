Денис Радченко: "Этот день стал для меня важным и особенным" Владимир Субботин: "В процедуре предварительного голосования участвую в четвертый раз, но все равно волнуюсь" По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах Константин Доладов и Алексей Дегтев подали документы на предварительное голосование "Единой России" Молодежь представила инициативы в новую Народную программу "Единой России"

Денис Радченко: "Этот день стал для меня важным и особенным"

Депутат Думы городского округа Тольятти Денис Радченко лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен выдвигаться в Самарскую Губернскую Думу, чтобы продолжить работу по преображению родного города, масштабируя успешный опыт на региональный уровень.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Денис Радченко — один из самых активных молодых депутатов Тольятти. Он постоянно на связи с жителями, ведет открытый диалог в социальных сетях, оперативно реагирует на проблемы, связанные с экологией и жилищно-коммунальным хозяйством. Для него нет второстепенных вопросов: будь то состояние двора, качество уборки снега или организация досуга для детей.

"Этот день стал для меня важным и особенным — подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в связи с предстоящими выборами в Самарскую Губернскую Думу! Принял решение участвовать, чтобы реализовать накопленный опыт и выполнить как можно больше ваших наказов и предложений, которые сделают наши кварталы еще комфортнее и лучше", — отметил Денис Радченко.

Еще в 2023 г. главным наказом от жителей Тольятти для депутата стало благоустройство сквера семейного отдыха на бульваре Туполева. Была проделана большая подготовительная работа: выделены средства на проектно-сметную документацию, а сам сквер включен в перечень общественных территорий, победители которого будут благоустроены в 2026 г. по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Благодаря активности молодого депутата и неравнодушию жителей удалось привлечь более 27 тыс. голосов. Бульвар Туполева вошел в тройку победителей, и уже в этом году начнется его долгожданное преображение. Именно эта инициатива стала основой для участия Дениса Радченко в конкурсе "Народный депутат", где он одержал победу и вошел в число финалистов всероссийского масштаба.

"Мой главный принцип — не давать пустых обещаний. Лучше честно сказать, что я могу, а что — нет, но при этом сделать все возможное, чтобы помочь. Доверие людей — это самое ценное, что у нас есть", — говорит Радченко.

Решение участвовать в предварительном голосовании и бороться за мандат депутата Губернской Думы для Дениса Радченко — это не стремление к новому статусу, а желание сделать больше для родного города и региона.

"Я хочу, чтобы наша совместная работа с жителями вышла на новый уровень. В Губернской Думе открываются другие возможности: законотворческая инициатива, доступ к региональным программам, возможность решать системные вопросы. У нас в 9-м квартале есть успешный пример — сквер на бульваре Туполева. Таких территорий в Тольятти много, и я хочу, чтобы каждая получила шанс на преображение", — отмечает депутат.

В планах Радченко — продолжать работу по благоустройству общественных пространств, заниматься экологическими вопросами, поддерживать инициативы жителей и делать жизнь в Тольятти комфортнее и современнее.

Предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Напомним, в Единый день голосования — 2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

