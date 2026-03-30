Денис Радченко: "Этот день стал для меня важным и особенным"

Депутат Думы городского округа Тольятти Денис Радченко лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен выдвигаться в Самарскую Губернскую Думу, чтобы продолжить работу по преображению родного города, масштабируя успешный опыт на региональный уровень.

Денис Радченко — один из самых активных молодых депутатов Тольятти. Он постоянно на связи с жителями, ведет открытый диалог в социальных сетях, оперативно реагирует на проблемы, связанные с экологией и жилищно-коммунальным хозяйством. Для него нет второстепенных вопросов: будь то состояние двора, качество уборки снега или организация досуга для детей.

"Этот день стал для меня важным и особенным — подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в связи с предстоящими выборами в Самарскую Губернскую Думу! Принял решение участвовать, чтобы реализовать накопленный опыт и выполнить как можно больше ваших наказов и предложений, которые сделают наши кварталы еще комфортнее и лучше", — отметил Денис Радченко.

Еще в 2023 г. главным наказом от жителей Тольятти для депутата стало благоустройство сквера семейного отдыха на бульваре Туполева. Была проделана большая подготовительная работа: выделены средства на проектно-сметную документацию, а сам сквер включен в перечень общественных территорий, победители которого будут благоустроены в 2026 г. по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Благодаря активности молодого депутата и неравнодушию жителей удалось привлечь более 27 тыс. голосов. Бульвар Туполева вошел в тройку победителей, и уже в этом году начнется его долгожданное преображение. Именно эта инициатива стала основой для участия Дениса Радченко в конкурсе "Народный депутат", где он одержал победу и вошел в число финалистов всероссийского масштаба.

"Мой главный принцип — не давать пустых обещаний. Лучше честно сказать, что я могу, а что — нет, но при этом сделать все возможное, чтобы помочь. Доверие людей — это самое ценное, что у нас есть", — говорит Радченко.

Решение участвовать в предварительном голосовании и бороться за мандат депутата Губернской Думы для Дениса Радченко — это не стремление к новому статусу, а желание сделать больше для родного города и региона.

"Я хочу, чтобы наша совместная работа с жителями вышла на новый уровень. В Губернской Думе открываются другие возможности: законотворческая инициатива, доступ к региональным программам, возможность решать системные вопросы. У нас в 9-м квартале есть успешный пример — сквер на бульваре Туполева. Таких территорий в Тольятти много, и я хочу, чтобы каждая получила шанс на преображение", — отмечает депутат.

В планах Радченко — продолжать работу по благоустройству общественных пространств, заниматься экологическими вопросами, поддерживать инициативы жителей и делать жизнь в Тольятти комфортнее и современнее.