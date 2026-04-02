16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Партии Власть и политика

Рамис Терегулов: "Предварительное голосование - это выбор сильных и ответственных"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 291
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Член общественного совета партийного проекта "Выбор сильных" в Самарской области, дважды кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий и многократный чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Свое решение он принял осознанно, лично посетив региональный оргкомитет.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Предварительное голосование - это реальный механизм отбора, предоставляющий людям возможность самим определить, кто достоин представлять их интересы. Идти на выборы должен тот, кому доверяют люди. Я готов пройти этот путь, потому что знаю: настоящая сила - в честности, ответственности и готовности отвечать за свои слова и поступки", - отметил Рамис Терегулов.

Рамис начал заниматься самбо под руководством тренера Сергея Пономарева. Сегодня в списке его спортивных титулов - мастер спорта России по самбо, армейскому рукопашному бою и мастер спорта международного класса по спортивной борьбе.

Спортивная карьера Рамиса Терегулова впечатляет: чемпион России, Европы и мира по панкратиону, двукратный чемпион мира по спортивной борьбе (2016, 2018), четырехкратный чемпион России, чемпион "Лиги Поддубного" по панкратиону (2022), победитель чемпионатов мира по профессиональному и любительскому ММА. В 2018 году он стал победителем премии "20 успешных людей Самары" в номинации "Спорт".

В мае 2023 года Рамис Терегулов принял для себя судьбоносное решение - ушел добровольцем на специальную военную операцию.

"Я не раз выигрывал чемпионаты мира, и, когда нам закрыли ход на международную арену, понял: если сейчас я не могу поддерживать мою страну в спорте, значит, буду ее поддерживать на поле боя. Я шел воевать за свою страну, за свой город, свою семью. Я за справедливость, и если нужно за страну жизнь отдать, то я готов. Родина для меня - это всеобъемлющее понятие, ее нужно защищать, любить и заставить других ее уважать", - рассказывает Рамис Терегулов.

Выполняя боевые задачи, он не потерял ни одного бойца. Под его командованием и при личном участии были эвакуированы и спасены более 30 человек. За мужество и героизм Рамис Зуфарович дважды награжден орденом Мужества, а также медалями "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть II степени".

Сегодня Рамис Терегулов продолжает служить Родине уже в мирной жизни. Он является вице-президентом Федерации спортивной борьбы Самарской области, руководит Федерацией панкратиона по Приволжскому федеральному округу, возглавляет Самарское региональное отделение Всероссийской федерации школьного спорта. В декабре 2025 года назначен помощником губернатора Самарской области по территориальной безопасности региона и по привлечению на воинскую службу по контракту.

Решение участвовать в предварительном голосовании - это для Рамиса Терегулова логичное продолжение пути, который он выбрал для себя: быть там, где нужен, и делать все, чтобы его страна, его регион, его земляки жили лучше.

"Предварительное голосование "Единой России" дает возможность каждому, кто готов работать, доказать это делом. Я привык отвечать за свои слова и за тех, кто рядом. Уверен, что вместе мы сможем сделать наш регион еще сильнее", - подчеркнул Рамис Терегулов.

Напомним, в Единый день голосования-2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы. Предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3