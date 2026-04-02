Рамис Терегулов: "Предварительное голосование - это выбор сильных и ответственных"

Член общественного совета партийного проекта "Выбор сильных" в Самарской области, дважды кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий и многократный чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Свое решение он принял осознанно, лично посетив региональный оргкомитет.

"Предварительное голосование - это реальный механизм отбора, предоставляющий людям возможность самим определить, кто достоин представлять их интересы. Идти на выборы должен тот, кому доверяют люди. Я готов пройти этот путь, потому что знаю: настоящая сила - в честности, ответственности и готовности отвечать за свои слова и поступки", - отметил Рамис Терегулов.

Рамис начал заниматься самбо под руководством тренера Сергея Пономарева. Сегодня в списке его спортивных титулов - мастер спорта России по самбо, армейскому рукопашному бою и мастер спорта международного класса по спортивной борьбе.

Спортивная карьера Рамиса Терегулова впечатляет: чемпион России, Европы и мира по панкратиону, двукратный чемпион мира по спортивной борьбе (2016, 2018), четырехкратный чемпион России, чемпион "Лиги Поддубного" по панкратиону (2022), победитель чемпионатов мира по профессиональному и любительскому ММА. В 2018 году он стал победителем премии "20 успешных людей Самары" в номинации "Спорт".

В мае 2023 года Рамис Терегулов принял для себя судьбоносное решение - ушел добровольцем на специальную военную операцию.

"Я не раз выигрывал чемпионаты мира, и, когда нам закрыли ход на международную арену, понял: если сейчас я не могу поддерживать мою страну в спорте, значит, буду ее поддерживать на поле боя. Я шел воевать за свою страну, за свой город, свою семью. Я за справедливость, и если нужно за страну жизнь отдать, то я готов. Родина для меня - это всеобъемлющее понятие, ее нужно защищать, любить и заставить других ее уважать", - рассказывает Рамис Терегулов.

Выполняя боевые задачи, он не потерял ни одного бойца. Под его командованием и при личном участии были эвакуированы и спасены более 30 человек. За мужество и героизм Рамис Зуфарович дважды награжден орденом Мужества, а также медалями "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть II степени".

Сегодня Рамис Терегулов продолжает служить Родине уже в мирной жизни. Он является вице-президентом Федерации спортивной борьбы Самарской области, руководит Федерацией панкратиона по Приволжскому федеральному округу, возглавляет Самарское региональное отделение Всероссийской федерации школьного спорта. В декабре 2025 года назначен помощником губернатора Самарской области по территориальной безопасности региона и по привлечению на воинскую службу по контракту.

Решение участвовать в предварительном голосовании - это для Рамиса Терегулова логичное продолжение пути, который он выбрал для себя: быть там, где нужен, и делать все, чтобы его страна, его регион, его земляки жили лучше.

"Предварительное голосование "Единой России" дает возможность каждому, кто готов работать, доказать это делом. Я привык отвечать за свои слова и за тех, кто рядом. Уверен, что вместе мы сможем сделать наш регион еще сильнее", - подчеркнул Рамис Терегулов.

Напомним, в Единый день голосования-2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы. Предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля.