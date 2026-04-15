В Самарской области будущим мамам вручат наборы в рамках проекта "Открытый роддом"

В Самаре дан старт благотворительной программе в поддержку инициативы "Открытый роддом", реализуемой в рамках проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия". Самарская область стала одним из первых регионов России, где будущим мамам начали вручать подарочные наборы от банка ВТБ. Помощь уже направляют в родильные дома и перинатальные центры региона для распространения в школах подготовки к родам.

Инициатива реализуется в рамках соглашения, заключенного между партией "Единая Россия" и банком ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Документ предусматривает совместную работу по поддержке семей с детьми, в том числе через партийный проект "Крепкая семья", а также участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства в социальной сфере и в вопросах экономического развития.

Сенатор РФ, координатор проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина отметила:

"Я очень рада, что в рамках проекта "Крепкая семья" Самарская область стала одним из регионов России, где проходит эта добрая и очень важная акция - "Открытый роддом". Приятно, что наш регион был выбран партнером проекта - банком ВТБ - для передачи специализированного оборудования для будущих мам. Такая забота, внимание и неравнодушие со стороны бизнеса помогают создавать ту самую атмосферу поддержки, которая так необходима женщинам в этот важный период жизни. Все начинается с семьи, а крепкая семья начинается с уверенности мамы в завтрашнем дне и с той поддержки, которую она получает уже на старте".

Заместитель управляющего ВТБ в Самарской области Дмитрий Мясников подчеркнул:

"ВТБ традиционно уделяет большое внимание благотворительности. Мы в числе первых поддержали эту инициативу, и для нас это важно, потому что поддержка рождаемости - одна из главных задач. Наши социальные проекты должны приносить реальную пользу людям. Уже сейчас банк бесплатно страхует всех детей в семье от критических заболеваний, если родители получают детские федеральные выплаты на свой счет в ВТБ. Передача подарков в Самарской области - это старт большой программы, направленной на поддержку рождаемости и создание комфортной среды для воспитания детей. Мы рады быть частью такой важной миссии".

Вместе с банком координаторы проекта "Крепкая семья" планируют участвовать в разработке предложений по совершенствованию законодательства - как в социальной сфере, так и в вопросах экономического развития и банковского дела.

