"Единая Россия" обратилась к президенту с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Партия предлагает направить высвободившиеся средства — порядка 100 млрд руб. — на социальную поддержку жителей.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Собрание фракции в здании Центрального исполкома партии провел секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Он подчеркнул, что предложение о реструктуризации бюджетных кредитов регионов возникло в ходе работы над новой Народной программой партии.

"Люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты. У регионов есть старые долги, с которыми надо рассчитываться. Возврат этих кредитов беспокоит и тех, кто непосредственно работает в органах власти на этом направлении, и простых граждан. Уверен, эта тема в нашей Народной программе должна быть обязательно отражена в конкретных предложениях. Защита региональных, местных бюджетов должна "красной линией" пройти через программу "Единой России", потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут", — пояснил Владимир Якушев.

В качестве первоочередного решения "Единая Россия" выходит с предложением к президенту.

"Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году", — подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что поддержка регионов — основополагающая часть Народной программы "Единой России". По решению президента ранее регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии, что высвободившиеся средства пойдут на решение социальных вопросов. Решение законодательно обеспечила партия.

"Это построенные и отремонтированные школы, детские сады, дороги, школьные автобусы. То есть все то, что составляет Народную программу "Единой России". И то, что реально волнует людей каждый день в их жизни", — акцентировал Андрей Макаров.

В 2026 г. регионам предстоит вернуть порядка 103 млрд рублей. При этом регионы должны исполнять взятые на себя обязательства.

"Значит, регионы будут вынуждены пойти в коммерческие банки и взять деньги, чтобы вернуть средства в федеральный бюджет. Именно этого и хотел избежать президент, когда предложил свое решение. Вопрос долговой нагрузки — один из основных вопросов, которые волнуют уже не руководителей, а простых людей. Потому что от этого зависит, смогут ли регионы выполнять обязательства перед ними. В этой связи "Единая Россия" обращается к президенту с просьбой о переносе срока погашения бюджетных кредитов", — сказал он.

Решение единогласно поддержали депутаты фракции.

"Так же, как, я думаю, это поддержат все наши граждане. "Единая Россия" отвечает за всю страну и за жизнь всех людей, независимо от того, за какую партию они голосуют", — заключил Андрей Макаров.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Екатерина Кузьмичева отметила: "Поддержка регионов — важная часть Народной программы партии. Мы понимаем, что средства пойдут на решение социальных вопросов и улучшения инфраструктуры:  строительство и модернизация школ, детсадов, медучреждений, новых дорог. Всего, что реально волнует людей каждый день. И для нас  это важно".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

