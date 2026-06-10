Традиции русского ювелирного искусства продемонстрируют в галерее "Новое пространство"

В четверг, 11 июня, в галерее "Новое пространство" состоится встреча "Ювелирные сказы земли Костромской". Официальный представитель Ювелирного дома KABAROWSKY расскажет о становлении искусства создания украшений в России и представит уникальные коллекции из фонда Дома.
Костромская область славится как один из ювелирных центров страны. Учредитель Ювелирного дома KABAROWSKY Вера Кабаровская познакомит гостей с культурным наследием края, раскроет секреты мастеров и продемонстрирует техники горячей эмали, применяемые в ювелирном деле.
"Ювелирный дом существует больше четверти века и специализируется на всех самых известных техниках горячей эмали, и здесь мы представили одну тысячную нашей коллекции. Мы познакомим вас с исконно русскими костромскими техниками и расскажем, как они сейчас воплощаются в наших ювелирных изделиях. И, конечно, вы сможете познакомиться подробнее с этими украшениями", — поделилась представитель Ювелирного дома KABAROWSKY Анастасия Дегтярёва на открытии Всероссийской выставки "Эмаль России 2.0" в галерее "Новое пространство".
Гости галереи уже могли увидеть изделия Дома на выставке "Эмаль России 2.0", которая представила более 240 художественных работ более 100 лучших эмальеров страны. Эта удивительная экспозиция будет действовать в "Новом пространстве" до 25 июля.
Выставка состоится 11 июня в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке, пр. Ленина, д. 14а, галерея "Новое пространство".
Вход свободный! 12+
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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!