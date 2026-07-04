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Музеи и выставки Культура

Выставка в областной библиотеке представит читателям выдающихся медиков в истории губернии

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 июля Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает  на открытие выставки "Столпы самарской медицины". Книжная экспозиция расскажет о появлении в регионе одной из первых в России Пастеровской станции и познакомит гостей с врачами, чьи имена вошли в историю Самарской области.

Выставка представит издания, посвященные жизни и профессиональной деятельности Ю. В. Португалова, Н. В. Постникова, Г. А. Митерева, Н. Д. Ляпиной, Т. И. Ерошевского. Каждый из этих медиков внес серьезный вклад в сферу здравоохранения, оставил весомое наследие. Так, например, Нестор Васильевич Постников основал первую в мире кумысолечебницу, применяя научную методику лечения. Тихон Иванович Ерошевский создал центр лечения детей с врожденной глаукомой, а также совершил прорыв в глазной хирургии.

Кроме того, представленные на экспозиции материалы расскажут о появлении в Самарской губернии Пастеровской станции, осуществляющей борьбу с бешенством. Передовой медицинский пункт имени французского химика Луи Пастера открылся в регионе в 1886 году и позволил спасти тысячи жизней.

Вместе с открытием выставки в Самарской областной научной библиотеке пройдет "День самарского долголетия" в рамках реализации регионального движения "За медицину здорового долголетия". В стенах учреждения будет работать Самарский областной центр общественного здоровья, который позволит гостям оценить свой биологический возраст и скорректировать предриски развития возможных заболеваний.

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