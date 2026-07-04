Выставка в областной библиотеке представит читателям выдающихся медиков в истории губернии

9 июля Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки "Столпы самарской медицины". Книжная экспозиция расскажет о появлении в регионе одной из первых в России Пастеровской станции и познакомит гостей с врачами, чьи имена вошли в историю Самарской области.
Выставка представит издания, посвященные жизни и профессиональной деятельности Ю. В. Португалова, Н. В. Постникова, Г. А. Митерева, Н. Д. Ляпиной, Т. И. Ерошевского. Каждый из этих медиков внес серьезный вклад в сферу здравоохранения, оставил весомое наследие. Так, например, Нестор Васильевич Постников основал первую в мире кумысолечебницу, применяя научную методику лечения. Тихон Иванович Ерошевский создал центр лечения детей с врожденной глаукомой, а также совершил прорыв в глазной хирургии.
Кроме того, представленные на экспозиции материалы расскажут о появлении в Самарской губернии Пастеровской станции, осуществляющей борьбу с бешенством. Передовой медицинский пункт имени французского химика Луи Пастера открылся в регионе в 1886 году и позволил спасти тысячи жизней.
Вместе с открытием выставки в Самарской областной научной библиотеке пройдет "День самарского долголетия" в рамках реализации регионального движения "За медицину здорового долголетия". В стенах учреждения будет работать Самарский областной центр общественного здоровья, который позволит гостям оценить свой биологический возраст и скорректировать предриски развития возможных заболеваний.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!