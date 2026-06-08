Лекция, кинопоказ, интерактив, экскурсия: музей Рязанова анонсировал программу на неделю

В музее Рязанова на этой неделе пройдет цикл мероприятий. Запланированы лекция, кинопоказы, интерактивное занятие и экскурсия, сообщает пресс-служба учреждения.
В пятницу, 12 июня, в 16:00 пройдет лекция "Великие собиратели Земли Русской" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Ирина Янцен. Мероприятие приурочено ко Дню России.
Некоторые полагают, что история учит избегать ошибок. Другие, вслед за одним из крупнейших русских историков Василием Ключевским, считают, что история лишь "наказывает за невыученные уроки". Наши научные сотрудники убеждены, что история нужна для понимания стремительно меняющегося современного мира. Для этого стоит вспомнить ключевые события прошлого и понять, что они значат для нас сегодня. На лекции посетители узнают об истории нашей страны от Крещения Руси и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и покорения космоса. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Также 12 июня ко Дню России в Сквере Эльдара Рязанова пройдут показы фильмов. В 17:00 начнется "Александр Невский (1938, 6+), в 19:00 — "Гусарская баллада" (1962, 6+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
В субботу, 13 июня, в 12.00 состоится первое интерактивное занятие "Старый телевизор" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации". В начале занятия историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет краткую историю возникновения анимации и этапах ее развития в нашей стране. Также дети узнают о различных видах телевизоров, на которых раньше смотрели мультфильмы их ровесники. Затем, в рамках практической части, юные посетители сделают небольшой макет кинескопного телевизора, в который можно будет вставлять свои нарисованные кадры.
Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 9 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также 13 июня в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 14:00 гостей ждет семейный киносеанс при поддержке киностудии "Союзмультфильм": "Четверо с одного двора" (1967, 0+), "Бременские музыканты" (1969, 0+), "По следам Бременских музыкантов" (1973, 0+), "Катерок" (1970, 0+), "Край, в котором ты живешь" (1972, 0+). А в 18:00 пройдет показ фильма "Чиполлино" (1973, 6+).
Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
В воскресенье, 14 июня в 15:00 пройдет пешеходная экскурсия "По следам Юрия Деточкина" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой. Фильм "Берегись автомобиля" (1966, 12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого. На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре. Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!