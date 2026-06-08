Лекция, кинопоказ, интерактив, экскурсия: музей Рязанова анонсировал программу на неделю

В музее Рязанова на этой неделе пройдет цикл мероприятий. Запланированы лекция, кинопоказы, интерактивное занятие и экскурсия, сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 12 июня, в 16:00 пройдет лекция "Великие собиратели Земли Русской" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Ирина Янцен. Мероприятие приурочено ко Дню России.

Некоторые полагают, что история учит избегать ошибок. Другие, вслед за одним из крупнейших русских историков Василием Ключевским, считают, что история лишь "наказывает за невыученные уроки". Наши научные сотрудники убеждены, что история нужна для понимания стремительно меняющегося современного мира. Для этого стоит вспомнить ключевые события прошлого и понять, что они значат для нас сегодня. На лекции посетители узнают об истории нашей страны от Крещения Руси и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и покорения космоса. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также 12 июня ко Дню России в Сквере Эльдара Рязанова пройдут показы фильмов. В 17:00 начнется "Александр Невский (1938, 6+), в 19:00 — "Гусарская баллада" (1962, 6+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В субботу, 13 июня, в 12.00 состоится первое интерактивное занятие "Старый телевизор" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации". В начале занятия историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет краткую историю возникновения анимации и этапах ее развития в нашей стране. Также дети узнают о различных видах телевизоров, на которых раньше смотрели мультфильмы их ровесники. Затем, в рамках практической части, юные посетители сделают небольшой макет кинескопного телевизора, в который можно будет вставлять свои нарисованные кадры.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 9 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 13 июня в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 14:00 гостей ждет семейный киносеанс при поддержке киностудии "Союзмультфильм": "Четверо с одного двора" (1967, 0+), "Бременские музыканты" (1969, 0+), "По следам Бременских музыкантов" (1973, 0+), "Катерок" (1970, 0+), "Край, в котором ты живешь" (1972, 0+). А в 18:00 пройдет показ фильма "Чиполлино" (1973, 6+).

Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В воскресенье, 14 июня в 15:00 пройдет пешеходная экскурсия "По следам Юрия Деточкина" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой. Фильм "Берегись автомобиля" (1966, 12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого. На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре. Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.