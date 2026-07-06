В "ЗИМ Галерее" представят выставку "Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила"

В пятницу, 10 июля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила" (16+). А 15 июля состоится литературный вечер "Мой Маяковский" (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта.
Анонсируя выставку, организаторы отмечают, что в Самаре впервые представлены нижнетагильские художники разных поколений и разных художественных языков.
"Их произведения не похожи друг на друга, но все они объединены общим происхождением — не географическим, а духовным. Они рождены местом, где индустриальная культура неожиданно стала источником высокой художественной мысли. Они рождены свободой. Они рождены авангардом". — отмечается в анонсе.
Вход на выставку свободный.
Кроме того, в среду, 15 июля в 19:00 в культурном центре состоится литературный вечер "Мой Маяковский" (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта.
19 июля исполняется 133 года со дня рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского.
Ведущий актер Самарского академического театра драмы, приглашенный артист театра "Грань" Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат "Лиличку!", "Нате!", отрывки из поэм "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник" и другие произведения авангардиста Маяковского.
Вход свободный.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
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