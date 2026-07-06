В "ЗИМ Галерее" представят выставку "Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила"

В пятницу, 10 июля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила" (16+). А 15 июля состоится литературный вечер "Мой Маяковский" (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта.

Анонсируя выставку, организаторы отмечают, что в Самаре впервые представлены нижнетагильские художники разных поколений и разных художественных языков.

"Их произведения не похожи друг на друга, но все они объединены общим происхождением — не географическим, а духовным. Они рождены местом, где индустриальная культура неожиданно стала источником высокой художественной мысли. Они рождены свободой. Они рождены авангардом". — отмечается в анонсе.

Вход на выставку свободный.

Кроме того, в среду, 15 июля в 19:00 в культурном центре состоится литературный вечер "Мой Маяковский" (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта.

19 июля исполняется 133 года со дня рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского.

Ведущий актер Самарского академического театра драмы, приглашенный артист театра "Грань" Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат "Лиличку!", "Нате!", отрывки из поэм "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник" и другие произведения авангардиста Маяковского.



Вход свободный.