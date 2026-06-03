Самарская Третьяковка отметит свой день рождения 6 июня

В субботу, 6 июня, с 17:00 до 21:00 состоится праздничное мероприятие по случаю Дня рождения филиала Третьяковской галереи в Самаре (6+). Гостей музея ожидают премьера фильма, концерт "Волга-фолк Бэнда", интеллектуальные игры, серия мастер-классов, выставка детских работ, тематическая экскурсия по зданию Фабрики-кухни и многое другое.
"В этот вечер мы впервые покажем фильм "Фабрика культуры: Третьяковская галерея в Самаре". Это будет премьера документальной картины, где показана хронология появления институции: от почти руинированного памятника конструктивизма до филиала национального музея. История рассказана членами команды, бесконечно влюбленными в свое дело. Перед фильмом выступит директор филиала Михаил Савченко. Для зрителей это возможность увидеть, как живет современный музей и как создаются большие новые проекты", - сообщают организаторы.
Каждый сможет поучаствовать в интеллектуальной игре "170/2", посвященной истории русского искусства, Фабрике-кухне и Волге. Это будет большая игра команд. Подробнее о том, как зарегистрироваться на игру целой командой или присоединиться к кому-то, можно узнать здесь.
Гостей пригласят на тематическую экскурсию "Фабрика искусства. Кухня смыслов". В ходе экскурсии участники заглянут в каждый потаенный уголок, изучат выставку Музея Фабрики-кухни, погрузятся в индустриальную эстетику здания конструктивизма.
Вместе с командой музея приглашенные вспомнят выставку "Детство. Мечты" и увидят долгожданный каталог "Азбука". На мастер-классах гости научатся работать с печатной графикой, кастомизируют вещи и накроют "праздничный стол" на воде.
Завершится вечер музыкальной программой "Волга-фолк Бэнда". В этот вечер они представят самое интересное, на что способна народная музыка, а именно - любимые композиции в уникальной фолк-обработке.
"Это будет особенный вечер. Мы представляем новые форматы - кинопремьеру, презентацию книги, интеллектуальную игру. И не забываем о любимых мастер-классах и экскурсиях. Мероприятие будет проходить на нашем летнем дворе. Давайте встретим этот вечер весело и ярко! В новом году мы готовим много новых событий, сюрпризов и невозможно яркие летние каникулы", - приглашают самарцев организаторы.
Более подробно ознакомиться с программой праздника можно здесь.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!