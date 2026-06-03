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Музеи и выставки Культура

Самарская Третьяковка отметит свой день рождения 6 июня

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 июня, с 17:00 до 21:00 состоится праздничное мероприятие по случаю Дня рождения филиала Третьяковской галереи в Самаре (6+). Гостей музея ожидают премьера фильма, концерт "Волга-фолк Бэнда", интеллектуальные игры, серия мастер-классов, выставка детских работ, тематическая экскурсия по зданию Фабрики-кухни и многое другое.

Фото: Филиал Третьяковской галереи в Самаре

"В этот вечер мы впервые покажем фильм "Фабрика культуры: Третьяковская галерея в Самаре". Это будет премьера документальной картины, где показана хронология появления институции: от почти руинированного памятника конструктивизма до филиала национального музея. История рассказана членами команды, бесконечно влюбленными в свое дело. Перед фильмом выступит директор филиала Михаил Савченко. Для зрителей это возможность увидеть, как живет современный музей и как создаются большие новые проекты", - сообщают организаторы.

Каждый сможет поучаствовать в интеллектуальной игре "170/2", посвященной истории русского искусства, Фабрике-кухне и Волге. Это будет большая игра команд. Подробнее о том, как зарегистрироваться на игру целой командой или присоединиться к кому-то, можно узнать здесь.

Гостей пригласят на тематическую экскурсию "Фабрика искусства. Кухня смыслов". В ходе экскурсии участники заглянут в каждый потаенный уголок, изучат выставку Музея Фабрики-кухни, погрузятся в индустриальную эстетику здания конструктивизма.

Вместе с командой музея приглашенные вспомнят выставку "Детство. Мечты" и увидят долгожданный каталог "Азбука". На мастер-классах гости научатся работать с печатной графикой, кастомизируют вещи и накроют "праздничный стол" на воде.

Завершится вечер музыкальной программой "Волга-фолк Бэнда". В этот вечер они представят самое интересное, на что способна народная музыка, а именно - любимые композиции в уникальной фолк-обработке.

"Это будет особенный вечер. Мы представляем новые форматы - кинопремьеру, презентацию книги, интеллектуальную игру. И не забываем о любимых мастер-классах и экскурсиях. Мероприятие будет проходить на нашем летнем дворе. Давайте встретим этот вечер весело и ярко! В новом году мы готовим много новых событий, сюрпризов и невозможно яркие летние каникулы", - приглашают самарцев организаторы.

Более подробно ознакомиться с программой праздника можно здесь.

 

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