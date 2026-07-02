От Волги до Черного моря: в Самаре открылась выставка "Трое в лодке"

В Самарском отделении Союза художников России 29 июня открылась выставка "Трое в лодке". Проект объединил более 100 работ трех художников — Елены Макеевой, Элеоноры Щегловой и Алексея Потапенко. Несмотря на то что двое из авторов не смогли приехать в Самару, их присутствие ощущалось почти в каждом зале — в морских пейзажах, солнечных натюрмортах и истории, которую художники придумали специально для посетителей.
Гостей встречала необычная инсталляция в морской тематике. На столе лежали бумажные кораблики и стеклянные бутылочки с пожеланиями. Каждый посетитель мог выбрать один из них, не подозревая, что некоторые письма окажутся счастливым билетом. После официальной части обладатели посланий с подписью одного из художников получили памятные подарки.
Само пространство выставки выстроено как маршрут небольшого путешествия. Первые залы занимают работы Элеоноры Щегловой, дальше посетители переходят к живописи Алексея Потапенко, а завершает маршрут экспозиция Елены Макеевой. Несмотря на разные художественные манеры, все три автора объединены одной темой — Крымом, морем и ощущением света. Выставка воспринимается как единое пространство, где самарские мотивы постепенно переходят в крымские пейзажи. Волга и Черное море оказываются частью одной истории — такой же, как история самих художников, которых объединили соседние мастерские в Ялте и любовь к Самаре.
Открывая выставку, председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Манков отметил, что подобные обменные проекты становятся важным событием для культурной жизни региона.
"Миссия художника — увидеть красоту в обыденном, рассказать о ней людям и тем самым сделать этот мир немного лучше. Сегодня, когда вокруг столько напряжения, особенно важно иметь возможность хотя бы ненадолго остановиться, посмотреть на море, солнце, свет — пусть даже написанные на холсте", — сказал он.
Особое внимание на церемонии уделили Елене Макеевой, которую коллеги назвали идейным вдохновителем проекта. По словам организаторов, именно она объединила художников, живущих между Самарой и Крымом, и предложила показать их работы самарскому зрителю.
Директор Самарского художественного музея Алла Шахматова призналась, что пришла на открытие прежде всего поддержать художницу. "Для меня Елена — настоящий художник. Она человек огромной энергии. Все, что она делает, всегда честно. Каждая ее выставка — это большое событие", — отметила она.
Сама Елена Макеева поблагодарила гостей за то, что они пришли на открытие, и призналась, что особенно рада видеть людей, с которыми давно не встречалась. "На свадьбах, на похоронах и на открытиях выставок — вот где сейчас можно увидеть друзей", — с улыбкой сказала художница.
Она рассказала, что специально для проекта решила выйти за привычные рамки собственного творчества. "Я решила удивить вас круглыми форматами. Если море — то море. Если корабль — то через иллюминатор", — пояснила Макеева.
По словам художницы, выставка не ограничится только экспозицией. В течение июля здесь пройдут авторские экскурсии, демонстрационный мастер-класс, во время которого она будет писать новую работу прямо в выставочном зале, онлайн-встречи с художниками, оставшимися в Ялте, а также тематический вечер с неожиданным аукционом.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!