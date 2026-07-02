От Волги до Черного моря: в Самаре открылась выставка "Трое в лодке"

В Самарском отделении Союза художников России 29 июня открылась выставка "Трое в лодке". Проект объединил более 100 работ трех художников — Елены Макеевой, Элеоноры Щегловой и Алексея Потапенко. Несмотря на то что двое из авторов не смогли приехать в Самару, их присутствие ощущалось почти в каждом зале — в морских пейзажах, солнечных натюрмортах и истории, которую художники придумали специально для посетителей.

Гостей встречала необычная инсталляция в морской тематике. На столе лежали бумажные кораблики и стеклянные бутылочки с пожеланиями. Каждый посетитель мог выбрать один из них, не подозревая, что некоторые письма окажутся счастливым билетом. После официальной части обладатели посланий с подписью одного из художников получили памятные подарки.

Само пространство выставки выстроено как маршрут небольшого путешествия. Первые залы занимают работы Элеоноры Щегловой, дальше посетители переходят к живописи Алексея Потапенко, а завершает маршрут экспозиция Елены Макеевой. Несмотря на разные художественные манеры, все три автора объединены одной темой — Крымом, морем и ощущением света. Выставка воспринимается как единое пространство, где самарские мотивы постепенно переходят в крымские пейзажи. Волга и Черное море оказываются частью одной истории — такой же, как история самих художников, которых объединили соседние мастерские в Ялте и любовь к Самаре.

фото предоставлено автором

Открывая выставку, председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Манков отметил, что подобные обменные проекты становятся важным событием для культурной жизни региона.

"Миссия художника — увидеть красоту в обыденном, рассказать о ней людям и тем самым сделать этот мир немного лучше. Сегодня, когда вокруг столько напряжения, особенно важно иметь возможность хотя бы ненадолго остановиться, посмотреть на море, солнце, свет — пусть даже написанные на холсте", — сказал он.

Особое внимание на церемонии уделили Елене Макеевой, которую коллеги назвали идейным вдохновителем проекта. По словам организаторов, именно она объединила художников, живущих между Самарой и Крымом, и предложила показать их работы самарскому зрителю.

Директор Самарского художественного музея Алла Шахматова призналась, что пришла на открытие прежде всего поддержать художницу. "Для меня Елена — настоящий художник. Она человек огромной энергии. Все, что она делает, всегда честно. Каждая ее выставка — это большое событие", — отметила она.

Сама Елена Макеева поблагодарила гостей за то, что они пришли на открытие, и призналась, что особенно рада видеть людей, с которыми давно не встречалась. "На свадьбах, на похоронах и на открытиях выставок — вот где сейчас можно увидеть друзей", — с улыбкой сказала художница.

фото предоставлено автором

Она рассказала, что специально для проекта решила выйти за привычные рамки собственного творчества. "Я решила удивить вас круглыми форматами. Если море — то море. Если корабль — то через иллюминатор", — пояснила Макеева.

По словам художницы, выставка не ограничится только экспозицией. В течение июля здесь пройдут авторские экскурсии, демонстрационный мастер-класс, во время которого она будет писать новую работу прямо в выставочном зале, онлайн-встречи с художниками, оставшимися в Ялте, а также тематический вечер с неожиданным аукционом.