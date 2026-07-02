В Самаре начался снос киосков на стадионе "Буревестник"

Утром в четверг, 2 июля, в Самаре начался снос торговых павильонов на территории бывшего стадиона "Буревестник". Рабочие демонтируют строения в присутствии полиции и сотрудников мэрии.
Напомним, стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. Он находился в управлении Федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 г. Федерация продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками. Через ряд сделок конечным владельцем стало ООО "Квартал", подконтрольное самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову.
Стадион был снесен, а на его месте установили торговые киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку, однако власти отказали в поддержке проекта.
В рамках развернутой областной прокуратурой в 2024 г. кампании по возвращению в государственную и муниципальную собственность ранее выведенных объектов был подан иск в Арбитражный суд Самарской области. Надзорное ведомство потребовало изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна, а также обязать "Квартал" снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Представители прокуратуры просили признать все сделки купли-продажи недействительными.
В сентябре прошлого года Арбитражный суд Самарской области отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Однако апелляционная инстанция 4 февраля согласилась с доводами прокуратуры, отменила акт суда первой инстанции и постановила по делу новое решение, вернув в муниципальную собственность стадион и земельный участок. Это решение устояло в кассации.
При этом расследуется уголовное дело о мошенничестве по ситуации с продажей стадиона.
Как рассказал журналистам прибывший на место сноса киосков 2 июля замглавы Самары Даниил Морозов, который курирует вопросы градостроительства и управления имуществом, торговцам давали месяц, чтоб разобрать киоски и вывезти имущество самостоятельно. Впрочем, местные жители говорят — слышали от торговцев, что те не верили в реальность сноса.
Жители, кстати, поддержали снос торговых точек: говорят, раньше здесь были грязь, крысы и антисанитария. Да еще и шум по вечерам и по ночам. Теперь все надеются, что территорию благоустроят и появится новое место, где дети смогут гулять и заниматься спортом.
Как отметил Даниил Морозов, есть несколько вариантов нового спортивного объекта: начиная от физкультурно-оздоровительного комплекса и заканчивая открытыми спортивными площадками. Сейчас выбрать окончательный вариант должны совместно с жителями. А потом будет представлен и эскизный проект.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги