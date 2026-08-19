Социальные решения "Самары 450": поддержка семей, комнаты матери и ребенка, "одно окно" и ответственное отцовство

Состоялась стратегическая сессия из цикла мероприятий, проводимых в рамках подготовки стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года "Самара 450". На этот раз в центре внимания оказались социальные вопросы — "Социальные проблемы региона и пути их решения".

"Вместе формируем стратегию развития нашего региона до 2036 года. Это конкретные предложения жителей, в том числе и в Народную программу, — написал в своем канале в мессенджере МАКС глава региона Вячеслав Федорищев. — Стратегические сессии по ключевым для области темам "Самара-450" будут продолжаться. На каждой из них будем не просто обсуждать проблемы, а принимать решения с понятными сроками и ожидаемым результатом. Именно этого от нас справедливо ждут жители Самарской области".

На площадке в Новокуйбышевске собрались более 120 участников: главы муниципальных образований и их заместители по социальным вопросам, представители государственных и общественных организаций, работающих в социальной сфере, а также активные жители муниципалитетов.

"Социальное благополучие жителей региона — одна из важнейших целей и самая большая наша ответственность. Поэтому мы собрались не для того, чтобы просто заслушать доклады, а понять, как работа социальных служб развивается "на земле". Мы выслушаем мнения экспертов, но что ещё важнее — выслушаем обычных людей, для того чтобы понять, где нам ещё нужно доработать", — отметил модератор сессии, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Самарской области Константин Доладов.

В повестку стратсессии вошли три ключевых блока: социальная поддержка семей с детьми, патриотическое воспитание молодёжи и поддержка молодых и студенческих семей.

О действующей системе мер поддержки семей с детьми рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. Сегодня в регионе действует 42 меры поддержки и, как подчеркнула глава регионального Минсоцдема, речь идёт не только о денежных выплатах. Министр сделала особый акцент на нефинансовой помощи: доступность ясельных групп, дополнительное профессиональное образование для мам в отпуске по уходу за ребёнком, капитальный ремонт детских садов в рамках национального проекта "Семья" и др.

Министерством разработан региональный стандарт поддержки студенческих семей, который уже принят Советом ректоров вузов Самарской области. Его цель — создать условия, чтобы молодой маме не приходилось выбирать между рождением ребёнка и продолжением учёбы. Для этого проводится совместная работа с вузами: внедряются гибкий график обучения, возможность удалённого подключения, создаются комнаты матери и ребёнка и принимаются другие организационные решения. Аналогичный подход выстраивается и с работодателями: региональный стандарт поддержки работников с семейными обязанностями принят как приложение к трёхстороннему соглашению. Многие предприятия уже включили в коллективные договоры дополнительные меры поддержки сотрудников с детьми, в том числе финансовые.

"Мы однозначно будем уделять ещё больше внимания поддержке семей, потому что семья у нас в приоритете. Мы должны работать над тем, чтобы повышать рождаемость, чтобы семьи ни в чём не нуждались, чтобы в регионе была создана семейноцентричная среда. Мы учитываем мнение жителей, поэтому одно из главных направлений нашей работы — модернизация социальной помощи, чтобы было ещё быстрее, комфортнее и доступнее", — подчеркнула Оксана Щербицкая.

На усилении патриотического воспитания молодёжи сделал акцент Александр Фетисов, председатель Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества. Он подчеркнул, что патриотизм не возникает сам по себе и не ограничивается школьными уроками.

"Патриотизм не формируется просто так и не появляется из одного школьного урока. Это ежедневная, системная работа: встречи с ветеранами и участниками боевых действий, вовлечение ребят в реальные дела на благо своего города и области, живая связь поколений. Молодёжь — это наше будущее, и наша задача не просто рассказать им об истории страны, а дать возможность стать её продолжением. Когда молодой человек чувствует, что он нужен здесь, что его дело имеет значение для родного края, — тогда и появляется настоящая, не показная любовь к Отечеству", — отметил Александр Фетисов.

Стратегическая сессия завершилась выработкой конкретных решений, среди которых:

— расширение сети комнат матери и ребёнка — их продолжат открывать в вузах и колледжах, на автовокзалах, АЗС, в торговых центрах и других общественных местах,

— перепрофилирование до 2030 года учреждений полустационарного социального обслуживания в режим оказания помощи по принципу "одного окна" по аналогии с организацией работы Семейного МФЦ,

— создание института профессиональной замещающей семьи как альтернативы помещения детей в организации для детей-сирот,

— усиление пропаганды ответственного отцовства через диалог с молодым поколением (СМИ, соцсети).

Помимо пленарной дискуссии, для участников и гостей сессии была организована практическая помощь: специалисты Семейного МФЦ Самарской области, Управления социальной защиты населения Поволжского округа, Государственного юридического бюро Самарской области и Территориального центра занятости Новокуйбышевска провели консультирование для всех желающих.