Более 40 мер поддержки: как в Самарской области помогают семьям с детьми

В Самарской области действуют 42 меры поддержки для семей с детьми. Особое внимание уделяют многодетным: для них предусмотрены льготы — от компенсации за обучение до регионального семейного капитала.
Одной из самых востребованных мер остается семейный капитал — 100 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей. Оформить выплату можно в МФЦ, на Госуслугах или в соцзащите. С начала 2026 года средства получили более 2,4 тыс. родителей, в бюджете на эти цели предусмотрено почти 495 млн рублей.
Сергей и Екатерина Харитоновы стали многодетной семьей в январе этого года, когда у них родились близнецы Елисей и Арсений. Кроме семейного капитала, они получили 50 тыс. рублей от региона при рождении двойни.
"Через 10 дней деньги уже пришли на карту. На них мы сделали ремонт и обновили инвентарь для старшего сына", — поделилась Екатерина.
"Многодетные родители могут рассчитывать и на другие меры. Например, компенсацию части родительской платы за детский сад или ежегодную выплату на обеспечение одеждой школьников. Мы стараемся, чтобы каждая семья знала о своих возможностях и могла оперативно получить помощь", — отметила старший инспектор отдела организации социальных выплат № 1 Управления соцзащиты населения по Октябрьскому и Советскому районам Светлана Щетинина.
Также с 2025 года в рамках нацпроекта "Семья" работает пункт проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет. Бесплатно можно взять до 8 предметов из 20 (коляски, кроватки, манежи и др.). Услуга доступна многодетным, молодым, студенческим семьям, семьям участников СВО и другим категориям. С начала года прокатом воспользовались более 1,3 тыс. семей.
Станислав и Наталья Спиридоновы взяли в пункте проката кроватку и манеж. "Мы недавно купили квартиру, и экономия была очень кстати. Теперь у нас есть мягкая зона для малыша", — рассказал Станислав.
Все меры поддержки реализуются в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. Сейчас помощь семьям с тремя и более детьми — один из приоритетов работы регионального правительства и социальных служб в рамках Десятилетия многодетной семьи в Самарской области, объявленного губернатором Вячеславом Федорищевым.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !