"Второе дыхание": как самарский проект помогает женщинам обрести себя заново

В Самаре уже восемь лет реализуется социальный проект "Второе дыхание". Его создала основательница салона красоты Lovemilana Александра Кумсалиева. За это время участницами проекта стали более 150 женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди них — женщины с инвалидностью, мамы паллиативных детей, матери, жены и сестры участников специальной военной операции, а также те, кто пережил тяжелые личные испытания. Благотворительный проект стал победителем Народной премии 63.RU.
Каждая из участниц проекта проходит день преображения: специалисты салона бесплатно делают стрижку, окрашивание, маникюр, макияж, создают новый образ. Завершается день подарками — новая одежда, бижутерия, цветы и поездка домой на такси бизнес-класса.
Александра Кумсалиева подчеркивает, что красота здесь — лишь инструмент, который помогает вернуть человеку уверенность в себе. "Когда у меня появилась возможность помочь женщинам, я решила создать свой благотворительный проект. Он не только о внешнем преображении, но и о внутренней трансформации через работу с психологом и стилистами. Наша цель — подарить женщинам красоту, надежду, силы двигаться дальше", — рассказывает Александра.
Психологическое сопровождение — важная часть проекта. Женщины заполняют анкеты, рассказывают свои истории, а при необходимости продолжают работать со специалистами и после дня преображения.
Руководитель отдела консультирования Ассоциации инклюзивных психологов Алена Гамазина отмечает, что именно комплексная поддержка помогает закрепить результат. "Сейчас мы создаем платформу психологической помощи, где люди с инвалидностью и без нее смогут получать консультации инклюзивных психологов в разных форматах — текстовом, телефонном, индивидуальном или групповом. Для многих участниц проекта возможность быть услышанными становится первым шагом к изменениям", — подчеркнула она.
Одной из героинь проекта стала жительница села Исаклы, которая с детства имеет диагноз ДЦП. По словам Дарьи, преображение изменило не только внешний облик, но и внутреннее состояние. Участница утверждает, что благодаря проекту стала снова нравиться себе в зеркале, перестала воспринимать заболевание как главное в своей жизни и почувствовала себя красивой женщиной.
Одна из первых участниц проекта — Ксения, приехала из другого города, а после знакомства с Александрой их семьи продолжили общение. Девушка вспоминает, что психологическая работа помогла ей иначе взглянуть на пережитые в детстве насмешки и сложности, связанные с заболеванием.
Особенно трогательной стала история Натальи Бакировой — матери пятерых сыновей. Старший сегодня выполняет боевые задачи в зоне СВО, второй сын погиб в прошлом году при исполнении воинского долга. После тяжелой утраты, признается Наталья, проект помог ей впервые за долгое время вспомнить о себе, увидеть не только мать и хозяйку дома, но и женщину, которая тоже заслуживает внимания, заботы и поддержки.
Команда проекта также выезжает в детские дома, где дарит красивые прически и стрижки детям.
В планах организаторов проекта — расширение психологического сопровождения и сотрудничества с общественными организациями.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !