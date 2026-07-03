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"Второе дыхание": как самарский проект помогает женщинам обрести себя заново

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре уже восемь лет реализуется социальный проект "Второе дыхание". Его создала основательница салона красоты Lovemilana Александра Кумсалиева. За это время участницами проекта стали более 150 женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди них — женщины с инвалидностью, мамы паллиативных детей, матери, жены и сестры участников специальной военной операции, а также те, кто пережил тяжелые личные испытания. Благотворительный проект стал победителем Народной премии 63.RU.

Каждая из участниц проекта проходит день преображения: специалисты салона бесплатно делают стрижку, окрашивание, маникюр, макияж, создают новый образ. Завершается день подарками — новая одежда, бижутерия, цветы и поездка домой на такси бизнес-класса.

Александра Кумсалиева подчеркивает, что красота здесь — лишь инструмент, который помогает вернуть человеку уверенность в себе. "Когда у меня появилась возможность помочь женщинам, я решила создать свой благотворительный проект. Он не только о внешнем преображении, но и о внутренней трансформации через работу с психологом и стилистами. Наша цель — подарить женщинам красоту, надежду, силы двигаться дальше", — рассказывает Александра.

Психологическое сопровождение — важная часть проекта. Женщины заполняют анкеты, рассказывают свои истории, а при необходимости продолжают работать со специалистами и после дня преображения.
Руководитель отдела консультирования Ассоциации инклюзивных психологов Алена Гамазина отмечает, что именно комплексная поддержка помогает закрепить результат. "Сейчас мы создаем платформу психологической помощи, где люди с инвалидностью и без нее смогут получать консультации инклюзивных психологов в разных форматах — текстовом, телефонном, индивидуальном или групповом. Для многих участниц проекта возможность быть услышанными становится первым шагом к изменениям", — подчеркнула она.

Одной из героинь проекта стала жительница села Исаклы, которая с детства имеет диагноз ДЦП. По словам Дарьи, преображение изменило не только внешний облик, но и внутреннее состояние. Участница утверждает, что благодаря проекту стала снова нравиться себе в зеркале, перестала воспринимать заболевание как главное в своей жизни и почувствовала себя красивой женщиной.

Одна из первых участниц проекта — Ксения, приехала из другого города, а после знакомства с Александрой их семьи продолжили общение. Девушка вспоминает, что психологическая работа помогла ей иначе взглянуть на пережитые в детстве насмешки и сложности, связанные с заболеванием.

Особенно трогательной стала история Натальи Бакировой — матери пятерых сыновей. Старший сегодня выполняет боевые задачи в зоне СВО, второй сын погиб в прошлом году при исполнении воинского долга. После тяжелой утраты, признается Наталья, проект помог ей впервые за долгое время вспомнить о себе, увидеть не только мать и хозяйку дома, но и женщину, которая тоже заслуживает внимания, заботы и поддержки.

Команда проекта также выезжает в детские дома, где дарит красивые прически и стрижки детям.
В планах организаторов проекта — расширение психологического сопровождения и сотрудничества с общественными организациями.

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