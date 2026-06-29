Cемья и специалисты центра "Сердце воина" помогли ветерану СВО вернуться к мирной жизни в Самарской области

В Самарской области продолжает работу центр комплексной поддержки участников специальной военной операции и их семей "Сердце воина". С начала 2026 года помощь в самарском центре получили уже 184 человека.

Комплексные центры "Сердце воина" созданы по инициативе ветеранов СВО при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Сегодня в регионе действует 54 таких центра на базе семейных МФЦ, кадровых центров "Работа России" и др. Это позволяет бойцам и их близким получать необходимую помощь в любом муниципалитете.

Услуги в центрах предоставляются бесплатно. Основные направления поддержки включают: психологическую помощь и социальную адаптацию; содействие в трудоустройстве и профобучении; юридические консультации по социальным вопросам; физзанятия для восстановления здоровья; творческие мастер-классы, групповые занятия.

"Наша основная задача — социализация бойцов, которые возвращаются к мирной жизни. Работаем в связке с ассоциацией ветеранов СВО, помогаем во всех аспектах. У нас действует принцип "равный — равному": я сам — ветеран боевых действий, и ребята знают, что все их проблемы нам понятны", — говорит руководитель АНО "Сердце воина" Сергей Сибилев.

Одним из тех, кому центр "Сердце воина" помог вернуться к полноценной жизни, стал ветеран специальной военной операции Игорь Шуба, кавалер ордена Мужества. Мобилизация, фронт, ранение, которое он получил, героически закрыв товарища от удара, — все это остается в памяти. Но мысли о доме и семье всегда на первом месте.

"После ранения меня останавливало от того, чтобы вырубиться, потерять сознание — это память о жене, детях. Я не мог их предать, я обещал им вернуться и до последнего цеплялся за жизнь", — делится Игорь Шуба.

Для того, чтобы полноценно адаптироваться к мирной жизни, Игорь получил поддержку в центре "Сердце воина". Психологи помогли ему прожить сложный период, вернуть уверенность в себе и обрести новые смыслы.

"Самому хочется еще доказать, что, несмотря на инвалидность, могу быть полноправным, активным членом общества!" — признается ветеран.