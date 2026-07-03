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Самарской области стартовал цикл стратегических сессий "Семья на первом месте"

СЕРГИЕВСК. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области дан старт очередному этапу окружных стратегических сессий "Семья на первом месте: семьесбережение и профилактика социального сиротства". Мероприятия проводятся в рамках специального проекта "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Практика проведения таких сессий по окружному принципу была успешно запущена в прошлом году и доказала свою эффективность, поэтому регион активно продолжает эту работу.

Фото: Администрация Сергиевского района

Новый цикл стратегических сессий продлится до октября 2026 г. и охватит все муниципалитеты региона. Первой территорией, открывшей серию, стал Северный округ. Стартовая встреча объединила представителей Сергиевского, Шенталинского, Елховского, Челно-Вершинского, Кошкинского и Красноярского районов.

Итогом всех окружных сессий станет рейтинг муниципалитетов. Такой подход позволит оценить эффективность работы местных администраций в сфере семьесбережения и профилактики социального сиротства, а также выявить лидеров по внедрению эффективных практик.

"Работа непростая, требующая большого вовлечения и взаимодействия различных служб и органов, но именно проект "Вызов" стал инструментом, который позволил объединить усилия всех структур ради одной цели — сохранения семьи. Это переформатирование всей системы: мы уходим от модели контроля, к модели помощи, когда мы поддерживаем родителей и даем им шанс изменить ситуацию", — отметил заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.

На встрече проанализировали ключевые изменения в системе профилактики социального сиротства в регионе, после чего представители муниципалитетов презентовали свои локальные результаты работы за последние два года.

"Перезагрузка системы уже идет: мы уходим от ситуации, когда семья остается один на один с проблемой, сейчас специалисты приходят на помощь. И нам важно понять, какие решения действительно работают, чтобы усилить их и распространить на все муниципалитеты", — подчеркнула региональный куратор специального проекта "Вызов" Екатерина Сеницкая.

Практическая часть сессии была посвящена составлению карты системных барьеров и дефицитов в сфере профилактики социального сиротства. Специалисты из различных ведомств приняли участие в групповой работе "Создание бесшовного алгоритма коммуникации ведомств", направленной на ликвидацию дублирующих функций и исключение потери экстренных сигналов о семейном неблагополучии.

Особый акцент организаторы сделали на практикуме по разбору реальных жизненных сценариев. Участники проектировали стратегии помощи для самых сложных категорий: одиноких молодых матерей в кризисе, опекунских семей с конфликтом поколений, а также родителей с зависимостями. По каждому кейсу команды выстраивали план работы с четкими сроками и критериями оценки успешности преодоления кризиса.

Итогом окружной сессии стало закрепление модели единого сквозного протокола межведомственного взаимодействия в Самарской области, который позволит защитить ребенка, сохранив его в кровной семье.

Напомним, что Самарская область стала одним из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте "Вызов", разработанном по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Большое внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев. С начала действия проекта в регионе жизнеустроено свыше 800 детей, из них более 300 детей вернулись в кровные семьи.

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