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Соцконтракт помог предпринимательнице из Самарской области развить производство керамических изделий

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года в Самарской области заключено уже более 2,5 тысячи социальных контрактов. Это мера государственной поддержки остается одной из самых востребованных в регионе, помогая семьям выйти на стабильный доход и открыть собственное дело. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Социальный контракт — это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определенные условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале 2026 года объявил о значительном увеличении финансирования социальных контрактов — до 1,3 млрд рублей.

Жительница Самарской области Светлана Решетова благодаря социальному контракту смогла реализовать свою мечту и открыть собственное дело по производству керамических изделий. Интерес к работе с глиной возник у нее случайно — увидев процесс создания керамических изделий в интернете, она решила попробовать свои силы. Освоив технику шликерного литья, женщина поняла, что нашла свое призвание.

Основным препятствием для развития бизнеса стало отсутствие необходимого оборудования — муфельной печи. Стоимость техники оказалась неподъемной для начинающего предпринимателя, а ближайший обжиг изделий приходилось заказывать в другом городе.

Решением проблемы стал социальный контракт. Светлана обратилась в управление социальной защиты населения, где получила помощь в составлении бизнес-плана. На выделенные средства она приобрела современную муфельную печь объемом 40 литров.

Сегодня предпринимательница успешно выпускает авторскую посуду и декоративные украшения, которые быстро находят своих покупателей.

"Сейчас я больше работаю в технике шликерного литья. Это жидкая глина с водой и определенными химическими добавками. Она заливается в гипсовые формы, вода постепенно уходит, и остается готовая форма. Конечно, средства социального контракта мне очень помогли", — делится Светлана.

Юлия Моргунова, заведующая сектором Управления социальной защиты населения (Чапаевск), отметила, что социальный контракт — самая востребованная мера поддержки на сегодняшний день. Основные направления: индивидуальная предпринимательская деятельность, поиск работы, личное подсобное хозяйство и преодоление трудной жизненной ситуации.

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