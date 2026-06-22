Соцконтракт помог предпринимательнице из Самарской области развить производство керамических изделий

С начала года в Самарской области заключено уже более 2,5 тысячи социальных контрактов. Это мера государственной поддержки остается одной из самых востребованных в регионе, помогая семьям выйти на стабильный доход и открыть собственное дело. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.
Социальный контракт — это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определенные условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале 2026 года объявил о значительном увеличении финансирования социальных контрактов — до 1,3 млрд рублей.
Жительница Самарской области Светлана Решетова благодаря социальному контракту смогла реализовать свою мечту и открыть собственное дело по производству керамических изделий. Интерес к работе с глиной возник у нее случайно — увидев процесс создания керамических изделий в интернете, она решила попробовать свои силы. Освоив технику шликерного литья, женщина поняла, что нашла свое призвание.
Основным препятствием для развития бизнеса стало отсутствие необходимого оборудования — муфельной печи. Стоимость техники оказалась неподъемной для начинающего предпринимателя, а ближайший обжиг изделий приходилось заказывать в другом городе.
Решением проблемы стал социальный контракт. Светлана обратилась в управление социальной защиты населения, где получила помощь в составлении бизнес-плана. На выделенные средства она приобрела современную муфельную печь объемом 40 литров.
Сегодня предпринимательница успешно выпускает авторскую посуду и декоративные украшения, которые быстро находят своих покупателей.
"Сейчас я больше работаю в технике шликерного литья. Это жидкая глина с водой и определенными химическими добавками. Она заливается в гипсовые формы, вода постепенно уходит, и остается готовая форма. Конечно, средства социального контракта мне очень помогли", — делится Светлана.
Юлия Моргунова, заведующая сектором Управления социальной защиты населения (Чапаевск), отметила, что социальный контракт — самая востребованная мера поддержки на сегодняшний день. Основные направления: индивидуальная предпринимательская деятельность, поиск работы, личное подсобное хозяйство и преодоление трудной жизненной ситуации.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !