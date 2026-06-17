С начала года более 8,6 тыс. работающих мам получили пособие по беременности и родам

В Самарской области в текущем году более 8,6 тыс. работающих мам получили пособие по беременности и родам, сообщает региональное отделение Соцфонда.

Пособие предоставляется работающим, а также неработающим женщинам при определенных условиях. Такая выплата полагается официально трудоустроенным мамам, застрахованным в системе обязательного социального страхования, а также индивидуальным предпринимателям, уплатившим добровольные страховые взносы в 2025 году. Получать ее могут женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам или усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев.

Пособие выплачивается за 70 дней до родов и за 70 дней после. При осложненных родах или многоплодной беременности срок увеличивается и суммарно составляет 156 и 194 дня. В случае если был усыновлен ребенок в возрасте до трех месяцев, пособие выплачивается со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня его рождения.

"Размер пособия определяется исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих наступлению отпуска по беременности и родам. Его минимальная величина при одноплодной беременности за 140 календарных дней в 2026 году составляет 124 702,2 рубля, а максимальная — 955 836 рублей", — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Те женщины, которые были уволены в связи с ликвидацией организации, а также студентки очной формы обучения вузов, колледжей, учреждений дополнительного профобразования и научных организаций, тоже могут оформить пособие. Для них оно выплачивается суммарно за весь период отпуска по беременности и родам в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Чтобы оформить выплату, трудоустроенной женщине нужно подать заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам своему работодателю, который передаст все сведения в Отделение СФР по Самарской области. Для получения пособия неработающим мамам необходимо подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг, лично в клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ.