Как изменится график выплат пособий в июле в Самарской области рассказали в СФР

Отделение СФР по Самарской области сообщает о досрочном перечислении ряда детских пособий в июле. Причина — выплатная дата выпадает на выходной, поэтому банки проведут платежи раньше.
В пятницу, 3 июля, граждане получат сразу несколько выплат:
- единое пособие для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для родителей, не состоящих в трудовых отношениях);
- выплату на первого ребенка до 3 лет (в связи с рождением или усыновлением);
- пособие на ребенка военнослужащего (по линии Отделения СФР по Самарской области).
Также 3 июля будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала — ее обычно направляют 5 июля, но из‑за выходного дня срок сдвинули.
Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 8 июля — по обычному графику.
Пенсии выплатят в привычный срок — 14 июля, без изменений.
Важно: деньги могут зачисляться на счет в течение дня. Если утром выплаты не видно, стоит подождать до конца суток.
Тем, кто получает пособия и пенсии через почтовые отделения, выплаты доставят по утвержденному расписанию. Точную дату можно узнать в своем почтовом отделении.
По любым вопросам можно бесплатно позвонить в контакт‑центр СФР: 8 (800) 100‑00‑01.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !