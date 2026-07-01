Как изменится график выплат пособий в июле в Самарской области рассказали в СФР

Отделение СФР по Самарской области сообщает о досрочном перечислении ряда детских пособий в июле. Причина — выплатная дата выпадает на выходной, поэтому банки проведут платежи раньше.

В пятницу, 3 июля, граждане получат сразу несколько выплат:

единое пособие для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для родителей, не состоящих в трудовых отношениях);

выплату на первого ребенка до 3 лет (в связи с рождением или усыновлением);

пособие на ребенка военнослужащего (по линии Отделения СФР по Самарской области).

Также 3 июля будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала — ее обычно направляют 5 июля, но из‑за выходного дня срок сдвинули.

Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 8 июля — по обычному графику.

Пенсии выплатят в привычный срок — 14 июля, без изменений.

Важно: деньги могут зачисляться на счет в течение дня. Если утром выплаты не видно, стоит подождать до конца суток.

Тем, кто получает пособия и пенсии через почтовые отделения, выплаты доставят по утвержденному расписанию. Точную дату можно узнать в своем почтовом отделении.

По любым вопросам можно бесплатно позвонить в контакт‑центр СФР: 8 (800) 100‑00‑01.