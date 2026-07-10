Более 2000 семей Самарской области получили региональный семейный капитал

Региональный семейный капитал остаётся одной из самых востребованных мер поддержки многодетных семей в Самарской области. С начала 2026 года выплату в размере 100 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч родителей, а в бюджете региона до конца года на эти цели запланировано почти 495 миллионов рублей.

"Благополучие наших жителей — абсолютный приоритет, а крепкая семья и традиционные семейные ценности — наши главные задачи", — неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По решению главы региона упрощен порядок использования выплаты. Предоставление семейного капитала осуществляется без приложения чеков, подтверждающих понесенные расходы, что позволяет семьям с детьми использовать семейный капитал по своему усмотрению.

Право на получение регионального семейного капитала имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Самарской области, при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Обратиться за выплатой могут как мать, так и отец ребенка (в случаях, предусмотренных законодательством).

Заявление на выплату подается через портал "Госуслуги", Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо непосредственно в управление социальной защиты населения по месту жительства. Документы, необходимые для предоставления выплаты, запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.

Решение о предоставлении выплаты принимается по итогам проверки представленных сведений, денежные средства перечисляются на банковский счет заявителя.

Семья Александра и Екатерины Сорокиных недавно стала многодетной — родилась третья дочка. Старшая Кира готовится идти в первый класс, средняя Валерия ходит в детский сад "Елисейка", а младшей дочке нет еще и года. Мама Екатерина, инженер по профессии, после рождения малышки находится в декретном отпуске, а ее супруг Александр работает как самозанятый в сфере компьютерного дизайна и графики.

Сейчас семья оформляет статус многодетной и компенсации за жилищно-коммунальные услуги и уже получили меру поддержки в виде регионального семейного капитала.

"Все было очень просто. Я подала заявление через Госуслуги. Все данные уже были заполнены, мне оставалось только нажимать кнопки. Процедура заняла от силы 10 минут", — поделилась многодетная мама Екатерина Сорокина.

Единовременная выплата поступила на счет семьи в течение двух недель. Родители знают на что ее потратят.

"Мы благодарны региональным властям за такую значимую поддержку. Конечно, в большой семье всегда есть, на что потратить деньги, но для нас важнее всего здоровье и образование детей. Поэтому часть средств мы направим на оплату занятий в бассейне для девочек", — отметил глава семьи Александр Сорокин.

К новому учебному году многодетная семья для своей первоклашки получит еще одну меру поддержки — единовременную выплату на приобретение школьной и спортивной школы.

Поддержка многодетных семей остается приоритетом социальной политики Самарской области. Эти задачи решаются в рамках национального проекта "Семья" и Десятилетия многодетной семьи, которое объявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Я искренне радуюсь, когда вижу, что поддержка многодетных становится доступнее. Отменили отчетность — и сразу стало легче. Семье виднее, что сейчас в приоритете — бассейн, зимняя одежда или ремонт в детской. Подали заявление, получили выплату, потратили на детей — и никаких лишних вопросов. Две тысячи семей с начала года — лучшее подтверждение, что область движется в правильном направлении. Спасибо региональным властям за то, что слышат нас, многодетных родителей", — говорит депутат самарской городской думы Елена Свиридова.