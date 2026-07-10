Второй подросток за сутки утонул в реке в Самарской области

В четверг, 9 июля, в Большеглушицком районе в 18:40 спасатели извлекли из реки Глушица тело 15-летнего подростка.
По данным управления МЧС по Самарской области, мальчик купался в месте, не предназначенном для отдыха.
Еще одна трагедия на воде в этот день произошла с несовершеннолетним на Волге.
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