Женщина погибла под колесами грузового поезда под Похвистнево

Вечером 18 мая в Самарской области на перегоне "Похвистнево — Бугуруслан" грузовым поездом смертельно травмирована 60-летняя женщина, переходившая железнодорожные пути в неустановленном месте.
Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
