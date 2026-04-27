Глава минздрава рассказал о состоянии пострадавших из-за урагана в Самарской области

В результате урагана в Самарской области пострадали два человека. Об этом сообщили на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 27 апреля.

В Тольятти на женщин упала остановка. Как сообщили министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, она госпитализирована. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное и стабильное. Ее жизни ничто не угрожает.

В Самаре дерево упало на двух девочек, которые шли по тротуару. Одна из них погибла. Вторую девочку госпитализировали. По словам главы минздрава, ее жизни ничто не угрожает:

"Сейчас пострадавшая проходит лечение в отделении травматологии больницы Середавина. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Сейчас проводим консультации со специалистами из федерального центра".