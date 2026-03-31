В Сергиевском районе более 1150 домов остались без газа

Во вторник, 31 марта, в 14:50 поступило сообщение о повреждении грузовым автомобилем газопровода низкого давления диаметром 219 мм в н. п. Серноводск по ул. Чапаева у дома № 2, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На время проведения работ без газоснабжения остались потребители 15 многоквартирных и 1145 частных жилых домов, три социально-значимых объекта и четыре котельные.
На месте аварии работают коммунальные службы.
Ситуация на контроле ведомства.
