Мужчина попал под трамвай в Самаре

Во вторник, 21 апреля, в Самаре в районе остановки у больницы им. Середавина под трамвай попал мужчина. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.

На публикуемых фото видно, что мужчина лежит под вторым вагоном трамвая. Жив ли он, не сообщается.

В правоохранительных органах ЧП пока не комментируют.